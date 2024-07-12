В Укрзалізниці назвали количество вагонов с кондиционерами

Пассажир в одном из вагонов пассажирского поезда. Иллюстративное фото: УНИАН

Половина вагонов железнодорожного перевозчика Укрзализныци оборудована кондиционерами. В то же время, увеличить в течение этого лета количество таких вагонов невозможно.

Об этом заявил глава пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский в эфире телемарафона в пятницу, 12 июля.

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Сколько вагонов Укрзализныци имеют кондиционеры

"Из двух тысяч исправных вагонов, 1100 имеют кондиционеры. Там есть разные системы: старые и более новые. И мы в нашем приложении отмечаем пометкой снежинки именно те, которые надежно будут работать, чтобы люди могли ориентироваться", — сказал он.

Чиновник добавил, что увеличить количество таких вагонов в течение этого лета невозможно, поскольку для этого требуется капитальный ремонт вагона.

Перцовский также отметил, что сейчас в цехах компании строятся 66 новых вагонов, в то время как три года назад было изготовлено сто новых вагонов.

"Они все оборудованы кондиционерами. И те вагоны, которые мы сами модернизируем, они обычно выходят уже с кондиционированием, но в количестве сто в год это самая большая была партия закупленных за историю страны вагонов, а потребность есть по крайней мере еще тысяча", — пояснил чиновник.

Напомним, ранее Укрзализныця во избежание миллионных убытков объявила о намерениях полностью изменить тарифную модель с 1997 года.

Также перевозчик готовит запуск регулярных грузовых рейсов между Украиной и немецким портом Дуйсбург, заключив меморандум с советом директоров порта и немецкой железной дорогой.