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Скільки вагонів у поїздах мають кондиціонери — відповідь Укрзалізниці

12 липня 2024 15:44
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
В Укрзалізниці назвали кількість вагонів з кондиціонерами
Пасажирка в одному з вагонів пасажирського поїзда. Ілюстративне фото: УНІАН
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Половина вагонів залізничного перевізника Укрзалізниці наразі обладнана кондиціонерами. Водночас збільшити протягом цього літа кількість таких вагонів неможливо.

Про це заявив глава пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі телемарафону у п'ятницю, 12 липня. 

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Скільки вагонів Укрзалізниці мають кондиціонери

"З двох тисяч справних вагонів, 1100 мають кондиціонери. Там є різні системи: старші й новіші. І ми в нашому додатку відзначаємо позначкою сніжинки саме ті, які надійно будуть працювати, щоб люди могли орієнтуватися", — сказав він.

Чиновник додав, що збільшити кількість таких вагонів протягом цього літа неможливе, оскільки для цього потрібен капітальний ремонт вагону.

Перцовський також відмітив, що зараз в цехах компанії будуються 66 нових вагонів, тоді як три роки тому було виготовлено сто нових вагонів. 

"Вони всі є обладнаними кондиціонерами. І ті вагони, які ми самі модернізуємо, вони звичайно виходять вже з кондиціюванням, але в кількості сто на рік це найбільша була партія закуплених за історію країни вагонів, а потреба є принаймні ще тисяча", — пояснив чиновник.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця заради уникнення мільйонних збитків оголосила про наміри повністю змінити тарифну модель з 1997 року.

Також перевізник готує запуск регулярних вантажних рейсів між Україною та німецьким портом Дуйсбург, уклавши меморандум з радою директорів порту та німецькою залізницею.

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