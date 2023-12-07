С Международным днем гражданской авиации 2023 — красивые поздравления и открытки.

Гражданская авиация в Украине. Фото: plane-ukraine.com

В этот четверг, 7 декабря, по всему миру отмечают День гражданской авиации, который имеет целью напомнить общественности об уникальном вкладе этой отрасли в жизнь людей. Сегодня поздравляют всех, кто работает в этой области — пилотов, стюардесс, авиадиспетчеров, техников и авиаконструкторов.

Специально к празднику Новини.LIVE делится теплыми, душевными и красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках.

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Международный день гражданской авиации — поздравления в стихах на украинском языке

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

Не здолає туга!

***

Нехай кожен рейс щасливим буде!

Без затримок й перепонів

Хай сталеві птахи кружать,

Прагнучи до своїх аеродромів!

***

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні День

Цивільної авіації.

Нехай завжди вас небо вабить,

Натхнення несе в зеніт,

Нехай красивим і успішним

Буде кожен ваш політ.

Нехай завжди багата на щастя

Буде зльоту смуга,

Нехай зберігають вас від біди

Молитви близьких до Бога.

***

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

С Международным днем гражданской авиации — красивая проза

Поздравляю с Международным днем гражданской авиации! Желаю летать, как свободолюбивая гордая птица, как неутомимый ветер, как меткая стрела.

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С профессиональным праздником, Международным днем гражданской авиации! Только вперед и вверх! До новых достижений, высот! Желаю огромного успеха, никогда не падать, ни сердцем, ни духом!

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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации! Желаю мирного неба, доброго здоровья и счастья необъятных размеров, как небесные просторы.

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Дорогой друг, спешу тебя поздравить. Всегда люби свое дело, чтобы оно доставляло только удовольствие и окрыляло. С Международным днем гражданской авиации!

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В этот праздничный день желаю тебе безоблачного неба, солнечной погоды, легкого взлета, мягкой посадки и значительных достижений в карьере! С Международным днем гражданской авиации!

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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации и от души пожелаю бравых и высоких полетов в полной безопасности и абсолютном комфорте, желаю, чтобы каждый взлет был удачным, а приземление успешным, чтобы душа не переставала любить небо и всегда наслаждалась покорением воздушного пространства.

Международный день гражданской авиации 7 декабря — яркие и искренние открытки

Поздравление с Международным днем гражданской авиации 2023. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем гражданской авиации 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем гражданской авиации 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем гражданской авиации 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Международным днем гражданской авиации

Напомним, к Международному дню гражданской авиации мы писали интереснейшие факты о самолетах и развитии самолетостроения, которые вас точно удивят.

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