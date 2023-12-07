С Международным днем гражданской авиации 2023 — красивые поздравления и открытки.

Сегодня Международный день гражданской авиации — красивые поздравления и открытки
В этот четверг, 7 декабря, по всему миру отмечают День гражданской авиации, который имеет целью напомнить общественности об уникальном вкладе этой отрасли в жизнь людей. Сегодня поздравляют всех, кто работает в этой области — пилотов, стюардесс, авиадиспетчеров, техников и авиаконструкторов.
Специально к празднику Новини.LIVE делится теплыми, душевными и красивыми поздравлениями в прозе, стихах и открытках.
Международный день гражданской авиации — поздравления в стихах на украинском языке
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
Не здолає туга!
***
Нехай кожен рейс щасливим буде!
Без затримок й перепонів
Хай сталеві птахи кружать,
Прагнучи до своїх аеродромів!
***
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні День
Цивільної авіації.
Нехай завжди вас небо вабить,
Натхнення несе в зеніт,
Нехай красивим і успішним
Буде кожен ваш політ.
Нехай завжди багата на щастя
Буде зльоту смуга,
Нехай зберігають вас від біди
Молитви близьких до Бога.
***
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
С Международным днем гражданской авиации — красивая проза
Поздравляю с Международным днем гражданской авиации! Желаю летать, как свободолюбивая гордая птица, как неутомимый ветер, как меткая стрела.
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С профессиональным праздником, Международным днем гражданской авиации! Только вперед и вверх! До новых достижений, высот! Желаю огромного успеха, никогда не падать, ни сердцем, ни духом!
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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации! Желаю мирного неба, доброго здоровья и счастья необъятных размеров, как небесные просторы.
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Дорогой друг, спешу тебя поздравить. Всегда люби свое дело, чтобы оно доставляло только удовольствие и окрыляло. С Международным днем гражданской авиации!
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В этот праздничный день желаю тебе безоблачного неба, солнечной погоды, легкого взлета, мягкой посадки и значительных достижений в карьере! С Международным днем гражданской авиации!
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Поздравляю с Международным днем гражданской авиации и от души пожелаю бравых и высоких полетов в полной безопасности и абсолютном комфорте, желаю, чтобы каждый взлет был удачным, а приземление успешным, чтобы душа не переставала любить небо и всегда наслаждалась покорением воздушного пространства.
Международный день гражданской авиации 7 декабря — яркие и искренние открытки
Видеопоздравления с Международным днем гражданской авиации
Напомним, к Международному дню гражданской авиации мы писали интереснейшие факты о самолетах и развитии самолетостроения, которые вас точно удивят.
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