З Міжнародним днем цивільної авіації 2023 — красиві привітання та листівки

Сьогодні Міжнародний день цивільної авіації — красиві привітання та листівки
У цей четвер, 7 грудня, в усьому світі відзначають День цивільної авіації, який має на меті нагадати громадськості про унікальний внесок цієї галузі в життя людей. Сьогодні вітають усіх, хто працює у цій галузі — пілотів, стюардес, авіадиспетчерів, техніків й авіаконструкторів.
Тож, спеціально до свята Новини.LIVE ділиться теплими, душевними та красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках.
Міжнародний день цивільної авіації — привітання у віршах українською мовою
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
Не здолає туга!
***
Нехай кожен рейс щасливим буде!
Без затримок й перепонів
Хай сталеві птахи кружать,
Прагнучи до своїх аеродромів!
***
Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні День
Цивільної авіації.
Нехай завжди вас небо вабить,
Натхнення несе в зеніт,
Нехай красивим і успішним
Буде кожен ваш політ.
Нехай завжди багата на щастя
Буде зльоту смуга,
Нехай зберігають вас від біди
Молитви близьких до Бога.
***
До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
***
Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
З Міжнародним днем цивільної авіації — красива проза
Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації! Бажаю літати, як волелюбний гордий птах, як невтомний вітер, як влучна стріла.
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З професійним святом, Міжнародним днем цивільної авіації! Тільки вперед і вгору! До нових досягнень, висот! Бажаю величезного успіху, ніколи не падати, ні серцем, ні духом!
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Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації! Бажаю мирного неба, доброго здоров’я і щастя неосяжних розмірів, як небесні простори.
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Любий друже, спішу тебе привітати. Завжди люби свою справу, щоб вона приносила тільки задоволення та окриляла. З Міжнародним днем цивільної авіації!
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У цей святковий день бажаю тобі безхмарного неба, сонячної погоди, легкого зльоту, м'якої посадки та вагомих досягнень у кар'єрі! З Міжнародним днем цивільної авіації!
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Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації та від душі побажаю бравих і високих польотів в повній безпеці та абсолютному комфорті, бажаю, щоб кожен зліт був вдалим, а приземлення успішним, щоб душа не переставала любити небо і завжди насолоджувалася підкоренням повітряного простору.
Міжнародний день цивільної авіації 7 грудня — яскраві та щирі листівки
Відеопривітання з Міжнародним днем цивільної авіації
Нагадаємо, до Міжнародного дня цивільної авіації ми писали найцікавіші факти про літаки та розвиток літакобудування, які вас точно здивують.
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