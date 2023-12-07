З Міжнародним днем цивільної авіації 2023 — красиві привітання та листівки

Цивільна авіація в Україні. Фото: plane-ukraine.com

У цей четвер, 7 грудня, в усьому світі відзначають День цивільної авіації, який має на меті нагадати громадськості про унікальний внесок цієї галузі в життя людей. Сьогодні вітають усіх, хто працює у цій галузі — пілотів, стюардес, авіадиспетчерів, техніків й авіаконструкторів.

Тож, спеціально до свята Новини.LIVE ділиться теплими, душевними та красивими привітаннями у прозі, віршах та листівках.

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Міжнародний день цивільної авіації — привітання у віршах українською мовою

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні день

Цивільної авіації.

Нехай завжди дорогою до щастя

Буде злітна смуга,

Хай обходять вас нещастя,

Не здолає туга!

***

Нехай кожен рейс щасливим буде!

Без затримок й перепонів

Хай сталеві птахи кружать,

Прагнучи до своїх аеродромів!

***

Вам, володарі небес,

Нині всі овації.

Святкуємо сьогодні День

Цивільної авіації.

Нехай завжди вас небо вабить,

Натхнення несе в зеніт,

Нехай красивим і успішним

Буде кожен ваш політ.

Нехай завжди багата на щастя

Буде зльоту смуга,

Нехай зберігають вас від біди

Молитви близьких до Бога.

***

До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

***

Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

З Міжнародним днем цивільної авіації — красива проза

Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації! Бажаю літати, як волелюбний гордий птах, як невтомний вітер, як влучна стріла.

***

З професійним святом, Міжнародним днем цивільної авіації! Тільки вперед і вгору! До нових досягнень, висот! Бажаю величезного успіху, ніколи не падати, ні серцем, ні духом!

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Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації! Бажаю мирного неба, доброго здоров’я і щастя неосяжних розмірів, як небесні простори.

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Любий друже, спішу тебе привітати. Завжди люби свою справу, щоб вона приносила тільки задоволення та окриляла. З Міжнародним днем цивільної авіації!

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У цей святковий день бажаю тобі безхмарного неба, сонячної погоди, легкого зльоту, м'якої посадки та вагомих досягнень у кар'єрі! З Міжнародним днем цивільної авіації!

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Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації та від душі побажаю бравих і високих польотів в повній безпеці та абсолютному комфорті, бажаю, щоб кожен зліт був вдалим, а приземлення успішним, щоб душа не переставала любити небо і завжди насолоджувалася підкоренням повітряного простору.

Міжнародний день цивільної авіації 7 грудня — яскраві та щирі листівки

Привітання з Міжнародним днем цивільної авіації 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем цивільної авіації 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем цивільної авіації 2023. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем цивільної авіації 2023. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Міжнародним днем цивільної авіації

Нагадаємо, до Міжнародного дня цивільної авіації ми писали найцікавіші факти про літаки та розвиток літакобудування, які вас точно здивують.

Також пропонуємо вам ознайомитися з детальним календарем свят на грудень 2023 року, який розкаже, коли саме та які державні, професійні, міжнародні свята та пам'ятні дати відзначатимемо.