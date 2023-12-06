День Святого Николая — 6 декабря — самые искренние поздравления и открытки

Святой Николай Чудотворец в Украине. Фото: Shutterstock

В 2023 году украинцы впервые официально по новому церковному календарю отмечают праздник Святого Николая Чудотворца 6 декабря. Традиционно в этот день люди поздравляют друг друга, обмениваются гостинцами и подарками, так называемыми "николайчиками", чтобы поднять настроение, порадовать своим вниманием и заботой.

Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние и красивые поздравления с праздником в прозе и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этой светлой датой!

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День Святого Николая 6 декабря — красивые пожелания в прозе

Поздравляю с этим светлым и радостным праздником — Днем Святого Николая! Пусть Чудотворец принесет в мешке много здоровья, счастья и осуществит заветную мечту.

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Пусть святой Николай подарит нашей стране мир и победу! С Днем Святого Николая!

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В этот день желаю тебе, чтобы улыбка не сходила с твоего лица. Пусть каждое утро будет прекрасным, а вечер продуктивным! С Днем Святого Николая!

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Пусть вера в себя и желание лучшего всегда живут в твоей душе, а ангелы-помощники помогают в сложных делах. С Днем Святого Николая!

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В этот волшебный праздник Николай осуществляет самые заветные мечты, поэтому желаю, чтобы и твоя быстрее была осуществлена. Верь в чудо, потому что сегодня все возможно! С Днем Святого Николая!

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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю приятных сюрпризов, волшебных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и ошеломляющих идей, любящей семьи и настоящего счастья.

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Поздравляю со Святым Николаем! Пусть Чудотворец принесет в ваш дом мир и счастье в семью!

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С наилучшими пожеланиями в День Святого Николая! Пусть ангелы оберегают ваш дом, а щедрый Николай приносит только добро и положительные эмоции.

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С Днем Николая вас, искренних и добрых людей, поздравляю! Пусть каждый день будет как сказка, а сердце наполняется радостью и добротой. Желаю светлого счастья и незабываемых впечатлений!

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Пусть в День Святого Николая ваши мысли будут светлыми, а сердце полно любви и искренности. Желаем вам безграничной радости и благополучия. С праздником!

Лучшие поздравления с Днем святого Николая в открытках

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем Святого Николая. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем святого Николая 6 декабря

Напомним, мы делились самыми красивыми стихами для детей ко Дню Святого Николая, которые легко и весело учить.

Раньше мы делились календарем праздников на декабрь 2023 года.

Также предлагаем ознакомиться с православным календарем на декабрь 2023 года.