День Святого Николая — 6 декабря — самые искренние поздравления и открытки

Сегодня украинцы празднуют День Святого Николая — искренние поздравления и открытки
В 2023 году украинцы впервые официально по новому церковному календарю отмечают праздник Святого Николая Чудотворца 6 декабря. Традиционно в этот день люди поздравляют друг друга, обмениваются гостинцами и подарками, так называемыми "николайчиками", чтобы поднять настроение, порадовать своим вниманием и заботой.
Новини.LIVE подготовили для вас самые искренние и красивые поздравления с праздником в прозе и открытках. Не забудьте поздравить близких, друзей и знакомых с этой светлой датой!
День Святого Николая 6 декабря — красивые пожелания в прозе
Поздравляю с этим светлым и радостным праздником — Днем Святого Николая! Пусть Чудотворец принесет в мешке много здоровья, счастья и осуществит заветную мечту.
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Пусть святой Николай подарит нашей стране мир и победу! С Днем Святого Николая!
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В этот день желаю тебе, чтобы улыбка не сходила с твоего лица. Пусть каждое утро будет прекрасным, а вечер продуктивным! С Днем Святого Николая!
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Пусть вера в себя и желание лучшего всегда живут в твоей душе, а ангелы-помощники помогают в сложных делах. С Днем Святого Николая!
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В этот волшебный праздник Николай осуществляет самые заветные мечты, поэтому желаю, чтобы и твоя быстрее была осуществлена. Верь в чудо, потому что сегодня все возможно! С Днем Святого Николая!
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Поздравляю с Днем Святого Николая и желаю приятных сюрпризов, волшебных чудес и оптимизма души, доброго здоровья и ошеломляющих идей, любящей семьи и настоящего счастья.
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Поздравляю со Святым Николаем! Пусть Чудотворец принесет в ваш дом мир и счастье в семью!
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С наилучшими пожеланиями в День Святого Николая! Пусть ангелы оберегают ваш дом, а щедрый Николай приносит только добро и положительные эмоции.
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С Днем Николая вас, искренних и добрых людей, поздравляю! Пусть каждый день будет как сказка, а сердце наполняется радостью и добротой. Желаю светлого счастья и незабываемых впечатлений!
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Пусть в День Святого Николая ваши мысли будут светлыми, а сердце полно любви и искренности. Желаем вам безграничной радости и благополучия. С праздником!
Лучшие поздравления с Днем святого Николая в открытках
Видеопоздравления с Днем святого Николая 6 декабря
Напомним, мы делились самыми красивыми стихами для детей ко Дню Святого Николая, которые легко и весело учить.
Раньше мы делились календарем праздников на декабрь 2023 года.
Также предлагаем ознакомиться с православным календарем на декабрь 2023 года.
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