День Святого Миколая — 6 грудня — найщиріші привітання та листівки

Святий Миколай Чудотворець в Україні. Фото: Shutterstock

2023 року українці вперше офіційно за новим церковним календарем відзначають свято Святого Миколая Чудотворця 6 грудня. Традиційно цього дня люди вітають один одного, обмінюються гостинцями та подарунками, так званими "миколайчиками", щоб підняти настрій, порадувати своєю увагою та турботою.

Новини.LIVE підготували для вас найщиріші та найгарніші привітання зі святом у прозі та листівках. Не забудьте привітати близьких, друзів та знайомих з цією світлою датою!

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День Святого Миколая 6 грудня — красиві побажання у прозі

Вітаю з цим світлим та радісним святом — Днем Святого Миколая! Нехай Чудотворець принесе у мішку багато здоровʼя, щастя та здійснить найзаповітнішу мрію.

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Нехай святий Миколай подарує нашій країні мир та перемогу! З Днем Святого Миколая!

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У цей день бажаю тобі, щоб усмішка не сходила з твого обличчя. Нехай кожен ранок буде чудовим, а вечір — продуктивним! З Днем Святого Миколая!

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Нехай віра в себе та бажання до кращого завжди жили у твоїй душі, а ангели-помічники допомагали у складних справах. З Днем Святого Миколая!

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У це чарівне свято Миколай здійснює найзаповітніші мрії, тож бажаю, щоб і твоя якнайшвидше була здійснена. Вір у диво, бо сьогодні все можливо! З Днем Святого Миколая!

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Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини та справжнього щастя.

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Щиро вітаю зі Святим Миколаєм! Нехай Чудотворець принесе до вашої хатини мир і щастя у родину!

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З найкращими побажаннями в День Святого Миколая! Нехай ангели оберігають ваш дім, а щедрий Миколай приносить тільки добро та позитивні емоції.

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З Днем Миколая вас, щирих і добрих людей, вітаю! Нехай кожен ваш день буде як казка, а серце наповнюється радістю та добротою. Бажаю світлого щастя та незабутніх вражень!

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Нехай в День Святого Миколая ваші думки будуть світлі, а серце — сповнене любов'ю та щирістю. Бажаємо вам безмежної радості та добробуту. Зі святом!

Найкращі привітання з Днем святого Миколая у листівках

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем Святого Миколая. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем святого Миколая 6 грудня

Нагадаємо, ми ділилися найгарнішими віршами для дітей до Дня Святого Миколая, які легко та весело вчити.

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