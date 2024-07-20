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Спецоперация полиции во Львове и "российский след" — что известно об убийстве Фарион

20 июля 2024 12:41
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Убийство Ирины Фарион — во Львове проводят спецоперацию по задержанию стрелка
Языковед Ирина Фарион. Фото: https://t.me/s/irynadmytrivna
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львове проводят специальную операцию по поиску мужчины, который накануне застрелил известного общественного деятеля Ирину Фарион. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий мотива расстрела.

Новини.LIVE собрали все, что известно об убийстве Фарион.

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Представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская во время телемарафона "Єдині новини" отметила, что правоохранители вместе со Службой безопасности Украины проводят спецоперацию.

Также они опрашивают свидетелей, проверяют разную информацию, анализируют видео с камер наблюдения.

Кроме того, предпринимаются и другие действия для идентификации и задержания стрелка.

Подозрительный мужчина под домом Фарион

По словам спикера, соседи сообщили о подозрительном мужчине, который в течение нескольких недель находился у дома Ирины Фарион.

Добровольская отметила, что правоохранители сейчас работают над установлением его личности и проверкой полученных показаний.

Нападение на Ирину Фарион
Подозрительный мужчина, которого видели соседи. Фото: Telegram каналы

Уголовное производство

В полиции напомнили, что по факту преступления было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 УК Украины (Умышленное убийство).

Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мотивы убийства

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полиция рассматривает несколько мотивов убийства языковеда Фарион, среди которых общественная позиция и личная неприязнь.

Также у полиции есть некоторые подозрения в отношении нападавшего, который действительно несколько дней находился у дома жертвы, готовясь к убийству.

МВД Клименко
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: скриншот

Российский след

Кроме того, Клименко на брифинге заявил, что помимо прочих версий рассматривается также возможность российской причастности к расстрелу экс-нардепа.

"Мы анализируем все слухи, проверяем всю информацию, в том числе ту информацию, которая проходила через пророссийские Telegram-каналы", — сказал он.

Чествование памяти

В субботу, 20 июля, львовяне несут цветы и лампадки на место убийства Фарион.

Развитие событий

Во Львове 19 июля произошла стрельба.

Тогда медиа писали, что ранения в голову получила Ирина Фарион.

Впоследствии эту информацию подтвердила полиция.

В Больнице Святого Пантелеймона, куда доставили женщину, сообщили, что состояние языковеда очень тяжелое.

Через несколько часов профессор умерла.

На покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Он заверил, что предпринимаются все меры, чтобы поймать преступника.

МВД СБУ убийство Львов полиция спецоперация расследование Игорь Клименко преступление Ирина Фарион Нацполиция

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