Владимир Зеленский в Великобритании — встреча с лидерами оборонных компаний

Совместное производство оружия — Зеленский в Великобритании встретился с лидерами оборонных компаний
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию в четверг, 18 июля, встретился с топ-менеджерами ведущих оборонных компаний. Стороны пообщались по поводу совместного производства оружия и ремонта военной техники.
Об этом сообщает Офис Президента Украины.
О чем Зеленский говорил с британскими оборонными компаниями
"Благодарю Великобританию за непоколебимую поддержку Украины. Вы стали первой европейской страной, предоставившей Украине летальное оружие, танки, дальнобойное оружие. Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение о безопасности. И я рад, что мы с вами и дальше углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли", — отметил Зеленский.
Глава государства пригласил британские оборонные компании к сотрудничеству с украинскими предприятиями. Обсудили совместное производство боеприпасов, ПВО, орудий, бронетехники, беспилотников, а также ремонт военной техники, переданной Великобританией.
Также президент отметил, что Украина существенно увеличила производство боеприпасов и вооружения и заинтересована в международной кооперации.
Во встрече приняли участие министр обороны Великобритании Джон Гили, министр по бизнесу и торговле Джонатан Рейнольдс, а также представители компаний ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.
Визит Зеленского в Великобританию
Напомним, украинский лидер во время официального визита в Великобританию в четверг, 18 июля, отметил, что для Украины важно сохранение единства в Европе. По его словам, это позволит принимать важные решения.
Также Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он подчеркнул, что Великобритания является одним из самых близких и важнейших союзников Украины.
Добавим, что Зеленский также встретился с послом Украины в Туманном Альбионе Валерием Залужным.
Читайте Новини.LIVE!