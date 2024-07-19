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Совместное производство оружия — Зеленский в Великобритании встретился с лидерами оборонных компаний

19 июля 2024 01:09
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Владимир Зеленский в Великобритании — встреча с лидерами оборонных компаний
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию. Фото: president.gov.ua
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию в четверг, 18 июля, встретился с топ-менеджерами ведущих оборонных компаний. Стороны пообщались по поводу совместного производства оружия и ремонта военной техники.

Об этом сообщает Офис Президента Украины.

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"Благодарю Великобританию за непоколебимую поддержку Украины. Вы стали первой европейской страной, предоставившей Украине летальное оружие, танки, дальнобойное оружие. Именно с Великобританией мы подписали первое соглашение о безопасности. И я рад, что мы с вами и дальше углубляем наше сотрудничество в оборонной отрасли", — отметил Зеленский.

Глава государства пригласил британские оборонные компании к сотрудничеству с украинскими предприятиями. Обсудили совместное производство боеприпасов, ПВО, орудий, бронетехники, беспилотников, а также ремонт военной техники, переданной Великобританией.

Также президент отметил, что Украина существенно увеличила производство боеприпасов и вооружения и заинтересована в международной кооперации.

Что Владимир Зеленский делал в Великобритании
Встреча Владимира Зеленского с представителями ведущих оборонных компаний Великобритании. Фото:president.gov.ua

Во встрече приняли участие министр обороны Великобритании Джон Гили, министр по бизнесу и торговле Джонатан Рейнольдс, а также представители компаний ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.

Визит Зеленского в Великобританию

Напомним, украинский лидер во время официального визита в Великобританию в четверг, 18 июля, отметил, что для Украины важно сохранение единства в Европе. По его словам, это позволит принимать важные решения.

Также Зеленский встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом ІІІ. Он подчеркнул, что Великобритания является одним из самых близких и важнейших союзников Украины.

Добавим, что Зеленский также встретился с послом Украины в Туманном Альбионе Валерием Залужным.

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