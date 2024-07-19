Володимир Зеленський у Великій Британії — зустріч з лідерами оборонних компаній

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії в четвер, 18 липня, зустрівся з топменеджерами провідних оборонних компаній. Сторони поспілкувалися щодо спільного виробництва зброї та ремонту військової техніки.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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"Дякую Великій Британії за непохитну підтримку України. Ви стали першою європейською країною, що надала Україні летальну зброю, танки, далекобійну зброю. Саме з Великою Британією ми підписали першу безпекову угоду. І я радий, що ми з вами й далі поглиблюємо нашу співпрацю в оборонній галузі", — зазначив Зеленський.

Глава держави запросив британські оборонні компанії до співпраці з українськими підприємствами. Обговорили спільне виробництво боєприпасів, ППО, гармат, бронетехніки, безпілотників, а також ремонт військової техніки, переданої Великою Британією.

Також президент наголосив на тому, що Україна суттєво збільшила виробництво боєприпасів та озброєння й зацікавлена в міжнародній кооперації.

Зустріч Володимира Зеленського з представниками провідних оборонних компаній Великої Британії. Фото: president.gov.ua

У зустрічі взяли участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.

Візит Зеленського до Великої Британії

Нагадаємо, український лідер під час офіційного візиту до Великої Британії в четвер, 18 липня, наголосив, що для України важливе збереження єдності в Європі. За його словами, це дасть змогу ухвалювати важливі рішення.

Також Зеленський зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він наголосив, що Велика Британія є одним з найближчих і найважливіших союзників України.

Додамо, що Зеленський також зустрівся з послом України в Туманному Альбіоні Валерієм Залужним.