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Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ — подробиці

18 липня 2024 21:31
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський у Великій Британії — зустріч з королем Чарльзом ІІІ
Володимир Зеленський і Чарльз ІІІ. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він зазначив, що Сполучене Королівство є одним з найближчих і найважливіших союзників нашої держави.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 18 липня.

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Володимир Зеленський і Чарльз ІІІ. Фото: скриншот

Аудієнція Зеленського у британського короля

"Вдячний Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію", — написав глава держави.

Президент зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Окрім монарха, Зеленський подякував також і уряду Великої Британії за послідовну підтримку України.

Зеленський також подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.

"Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", — написав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав безпекову угоду з Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.

Нагадуємо, що Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома державами. Церемонія підписання відбулася у британському Вудстоку.

Володимир Зеленський Україна король Чарльз ІІІ Велика Британія президент

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