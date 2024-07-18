Зеленський у Великій Британії — зустріч з королем Чарльзом ІІІ

Володимир Зеленський і Чарльз ІІІ. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ. Він зазначив, що Сполучене Королівство є одним з найближчих і найважливіших союзників нашої держави.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 18 липня.

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Аудієнція Зеленського у британського короля

"Вдячний Королю Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзу ІІІ за аудієнцію", — написав глава держави.

Президент зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Сполучене Королівство залишається одним із найближчих і найважливіших союзників України. Окрім монарха, Зеленський подякував також і уряду Великої Британії за послідовну підтримку України.

Зеленський також подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.

"Цінуємо всю підтримку, надану українському народу", — написав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський підписав безпекову угоду з Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.

Нагадуємо, що Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома державами. Церемонія підписання відбулася у британському Вудстоку.