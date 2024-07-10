Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Потребление растет из-за жары — в Укрэнерго предупредили о трех очередях отключений arrow

Потребление растет из-за жары — в Укрэнерго предупредили о трех очередях отключений

10 июля 2024 13:55
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Укрэнерго предупредили о применении трех очередей отключений света до конца суток
Ремонтные работы в электросети. Фото иллюстративное: Укрэнерго
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Укрэнерго предупредили о росте потребления электроэнергии из-за жары и ограничениях на протяжении всех суток. До конца дня по областям будут действовать три очереди отключений.

О состоянии украинской энергосистемы рассказали в Укрэнерго в среду, 10 июля.

Читайте также:
Потребление растет из-за жары — в Укрэнерго предупредили о трех очередях отключений - фото 1
Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Состояние энергосистемы 10 июля

Сегодня с 10:00 до 13:00 действовали две очереди графиков отключений, до конца суток будут действовать три очереди. По данным Укрэнерго, накануне, 9 июля, максимальное потребление на 5,4% превышало аналогичный показатель понедельника. 

"Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, экономно используйте электроэнергию. Ограничьте использование кондиционеров и не включайте мощные электроприборы одновременно", — напоминают энергетики.

Последствия атак

Ночью россияне совершили очередную дроновую атаку на объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Электроснабжение потребителей, которое прерывалось в результате атаки, было восстановлено по резервным схемам.

Аварийная помощь

9 июля с 20:00 до 22:00 для уменьшения объема отключений Укрэнерго привлекало аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. 10 июля в вечерние часы также планируется привлекать аварийные поставки из европейских стран для компенсации доли дефицита энергии в системе и поддержки резервов.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 28 487 МВт/ч, с максимальной мощностью 1444 МВт. 

Экспорт

Не происходит и не предвидится.

Сети Укрэнерго и облэнерго

На утро остаются обесточенными 528 населенных пунктов.

  • Из-за непогоды: отключений нет.
  • Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.
  • По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.

Напомним, в Киеве вернули электроэнергию в поврежденную во время обстрела больницу: 8 июля российские захватчики попали ракетой по детскому медицинскому учреждению "Охматдет".

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах Польши по оказанию помощи Украине с электроэнергией.

В Украине свет отключают как днем, так и ночью: в ДТЭК объяснили, что такая ситуация возникает из-за того, что определенная часть энергогенерации не работает ночью.

сфера энергетики Укрэнерго энергосистема дефицит энергетика отключения света свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев