В Укрэнерго предупредили о применении трех очередей отключений света до конца суток

Ремонтные работы в электросети. Фото иллюстративное: Укрэнерго

В Укрэнерго предупредили о росте потребления электроэнергии из-за жары и ограничениях на протяжении всех суток. До конца дня по областям будут действовать три очереди отключений.

О состоянии украинской энергосистемы рассказали в Укрэнерго в среду, 10 июля.

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Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Состояние энергосистемы 10 июля

Сегодня с 10:00 до 13:00 действовали две очереди графиков отключений, до конца суток будут действовать три очереди. По данным Укрэнерго, накануне, 9 июля, максимальное потребление на 5,4% превышало аналогичный показатель понедельника.

"Когда по графику возвращается свет, пожалуйста, экономно используйте электроэнергию. Ограничьте использование кондиционеров и не включайте мощные электроприборы одновременно", — напоминают энергетики.

Последствия атак

Ночью россияне совершили очередную дроновую атаку на объект энергетической инфраструктуры в Ровенской области. Продолжаются работы по ликвидации последствий удара. Электроснабжение потребителей, которое прерывалось в результате атаки, было восстановлено по резервным схемам.

Аварийная помощь

9 июля с 20:00 до 22:00 для уменьшения объема отключений Укрэнерго привлекало аварийные поставки от энергосистем Польши и Словакии. 10 июля в вечерние часы также планируется привлекать аварийные поставки из европейских стран для компенсации доли дефицита энергии в системе и поддержки резервов.

Импорт

В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 28 487 МВт/ч, с максимальной мощностью 1444 МВт.

Экспорт

Не происходит и не предвидится.

Сети Укрэнерго и облэнерго

На утро остаются обесточенными 528 населенных пунктов.

Из-за непогоды: отключений нет.

отключений нет. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях.

есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях. Технические причины отключения связаны с влиянием жары на высоковольтное оборудование и линии электропередачи, а также являются последствиями боевых действий в прифронтовых регионах.

Напомним, в Киеве вернули электроэнергию в поврежденную во время обстрела больницу: 8 июля российские захватчики попали ракетой по детскому медицинскому учреждению "Охматдет".

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах Польши по оказанию помощи Украине с электроэнергией.

В Украине свет отключают как днем, так и ночью: в ДТЭК объяснили, что такая ситуация возникает из-за того, что определенная часть энергогенерации не работает ночью.