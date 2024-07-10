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Споживання зростає через спеку — в Укренерго попередили про три черги відключень

10 липня 2024 13:55
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
В Укренерго попередили про застосування трьох черг відключень світла до кінця доби
Ремонтні роботи на електромережі. Фото ілюстративне: Укренерго
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Укренерго попередили про зростання споживання електроенергії через спеку та застосування обмежень протягом всієї доби. До кінця дня по областях діятимуть три черги відключень. 

Про стан української енергосистеми розповіли в Укренерго у середу, 10 липня. 

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Споживання зростає через спеку — в Укренерго попередили про три черги відключень - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Стан енергосистеми 10 липня

Сьогодні з 10:00 до 13:00 діяли дві черги графіків відключень, до кінця доби діятимуть три черги. За даними Укренерго, напередодні, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка. 

"Коли за графіком повертається світло, будь ласка, ощадливо використовуйте електроенергію. Обмежте використання кондиціонерів та не вмикайте потужні електроприлади одночасно", — нагадують енергетики.

Наслідки атаки

Вночі росіяни здійснили чергову дронову атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Електропостачання споживачам, яке переривалось внаслідок атаки, було відновлене за резервними схемами.

Аварійна допомога

9 липня з 20:00 до 22:00 для зменшення обсягу відключень Укренерго залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. 10 липня у вечірні години також планується залучати аварійне постачання з європейських країн для компенсації частки дефіциту енергії в системі та підтримки резервів.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт/год, з максимальною потужністю 1444 МВт. 

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі Укренерго та обленерго

На ранок залишаються знеструмленими 528 населених пунктів.

  • Через негоду: знеструмлень немає.
  • Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.
  • З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, у Києві повернули електроенергію в пошкоджену під час обстрілу лікарню: 8 липня російські загарбники поцілили ракетою по дитячому медичному закладу "Охматдит".

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани Польщі щодо надання допомоги Україні з електроенергією

В Україні світло відключають як вдень, так і вночі: у ДТЕК пояснили, що така ситуація виникає через те, що певна частина енергогенерації не працює вночі.

сфера енергетики Укренерго енергосистема дефіцит енергетика відключення світла світло

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