В Укренерго попередили про застосування трьох черг відключень світла до кінця доби

Споживання зростає через спеку — в Укренерго попередили про три черги відключень
В Укренерго попередили про зростання споживання електроенергії через спеку та застосування обмежень протягом всієї доби. До кінця дня по областях діятимуть три черги відключень.
Про стан української енергосистеми розповіли в Укренерго у середу, 10 липня.
Стан енергосистеми 10 липня
Сьогодні з 10:00 до 13:00 діяли дві черги графіків відключень, до кінця доби діятимуть три черги. За даними Укренерго, напередодні, 9 липня, максимальне споживання на 5,4% перевищувало аналогічний показник понеділка.
"Коли за графіком повертається світло, будь ласка, ощадливо використовуйте електроенергію. Обмежте використання кондиціонерів та не вмикайте потужні електроприлади одночасно", — нагадують енергетики.
Наслідки атаки
Вночі росіяни здійснили чергову дронову атаку на об’єкт енергетичної інфраструктури на Рівненщині. Тривають роботи з ліквідації наслідків удару. Електропостачання споживачам, яке переривалось внаслідок атаки, було відновлене за резервними схемами.
Аварійна допомога
9 липня з 20:00 до 22:00 для зменшення обсягу відключень Укренерго залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини. 10 липня у вечірні години також планується залучати аварійне постачання з європейських країн для компенсації частки дефіциту енергії в системі та підтримки резервів.
Імпорт
Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 28 487 МВт/год, з максимальною потужністю 1444 МВт.
Експорт
Не відбувається і не передбачається.
Мережі Укренерго та обленерго
На ранок залишаються знеструмленими 528 населених пунктів.
- Через негоду: знеструмлень немає.
- Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.
- З технічних причин: знеструмлювалися споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.
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Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани Польщі щодо надання допомоги Україні з електроенергією.
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