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Польща готова допомогти Україні з електроенергією взимку на своїх умовах — що пропонують

8 липня 2024 22:48
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Бригадир Софія
редактор
Польща готова допомогти Україні з електроенергією взимку — які умови
Електромережі. Фото: Phalanyx
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про плани Польщі щодо надання допомоги Україні з електроенергією. Він наголосив на важливості енергетичного питання.

Про це він розповів на пресконференції з участю президента України Володимира Зеленського.

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"Питання про енергетику має вирішальне значення. Ми зараз працюємо над цим у Польщі. І наші фахівці обговорюють те, як ми можемо безпосередньо допомогти електропостачанню України напередодні зими", — заявив Туск.

Він підкреслив, що вся енергосистема України знаходиться під загрозою російських атак, оскільки "зрештою, ми добре знаємо, яка мета Путіна".

"Ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого наразі в нас багато, і в такий спосіб, щоб нам не доводилося платити за спалювання цього вугілля, тобто за викиди. І відправляти електроенергію, яку виробляють польські електростанції, з польського вугілля за європейські гроші через наявний енергоміст до України", — підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Він заявив, що такий підхід, безумовно, не вирішить повністю проблему з електропостачанням України, але може хоча б частково сприяти тому, щоб країна пережила складну зиму. Польща також планує підтримувати всіх партнерів у пошуку нових інноваційних рішень для підтримки енергетичної системи України.

Раніше ми писали, що Україна та Польща розробляють механізм, який дозволить польським силам протиповітряної оборони знищувати російські ракети та безпілотники. Це стосуватиметься виключно тих повітряних цілей, які були запущені в напрямку Польщі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали у Варшаві угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею. 

Володимир Зеленський Польща електроенергія Україна сфера енергетики енергетика світло Дональд Туск

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