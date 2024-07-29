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США поддерживают Украину в развитии ядерной энергетики — какой будет послевоенная энергосистема

29 июля 2024 00:09
Валерия Барановская - редактор
Украина и США сотрудничают над восстановлением энергетической системы после войны
Ровенская АЭС. Фото: Варасская районная госадминистрация
Валерия Барановская - редактор

Украина продолжает ремонтную кампанию в энергетической сфере, тесно сотрудничая с США над построением послевоенной энергосистемы. Обсуждения с американскими партнерами включают развитие ядерной энергетики и подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время телемарафона "Єдині новини" в воскресенье, 28 июля.

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Известно, что США работают вместе с Украиной над построением дорожной карты нашей послевоенной энергосистемы.

Колесник отметил, что на полях Трансатлантического энергетического и климатического сотрудничества (P-TECC) состоялась коммуникация с министром энергетики США Дженнифер Грангольм, которая рассказала, что одним из ключевых вопросов является подготовка к отопительному сезону.

"Здесь мы имеем тесное сотрудничество с правительством США. А также это вопрос планирования модели будущей энергетической системы при восстановлении, который должен базироваться на критериях устойчивости, военных рисков, возобновляемых источников энергии и климатически нейтральной энергетики", — отметил замминистра энергетики.

По его словам, Министерство энергетики также обсуждает с США и партнерами дальнейшее развитие ядерной энергетики.

"Хочу отметить, что Энергоатомом подписан ряд соглашений с международными компаниями HOLTEC и Westinghouse по направлению развития и строительства новой мощности", — заявил Колесник.

Он подчеркнул, что это важный стратегический шаг, ведь атомная генерация в мире пребывает новый "ренессанс".

"Украина имеет развитый атомный промышленный комплекс и кадровый потенциал. У нас есть люди, у нас есть возможность и нужно ею воспользоваться и строить дополнительную генерацию для покрытия спроса, которое будет увеличиваться во время восстановления. Это и является предметом взаимодействия США, где они нас абсолютно поддерживают", — подытожил Колесник.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергосистеме будет улучшаться. В то же время, он предупредил об угрозе новых российских обстрелов.

Ранее мы писали, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что украинские энергетики способны отремонтировать энергообъекты с защитными конструкциями в течение нескольких часов. Он добавил, что защита, построенная на украинских подстанциях, уникальна.

США Минэнерго электроэнергия Украина электроснабжение энергосистема энергетика свет

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