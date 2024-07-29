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США підтримують Україну в розвитку ядерної енергетики — якою буде післявоєнна енергосистема

29 липня 2024 00:09
Валерія Барановська - редактор
Україна та США співпрацюють над відновленням енергетичної системи після війни
Рівненська АЕС. Фото: Вараська районна держадміністрація
Валерія Барановська - редактор

Україна продовжує ремонтну кампанію в енергетичній сфері, тісно співпрацюючи зі США над побудовою післявоєнної енергосистеми. Обговорення з американськими партнерами включають розвиток ядерної енергетики та підготовку до опалювального сезону.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час телемарафону "Єдині новини" у неділю, 28 липня.

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Відомо, що Сполучені Штати Америки працюють разом з Україною над побудовою дорожньої карти нашої післявоєнної енергосистеми.

Колісник зазначив, що на полях Трансатлантичного енергетичного та кліматичного співробітництва (P-TECC) відбулася комунікація з міністром енергетики США Дженніфер Ґранхольм, яка розповіла, що одним із ключових питань наразі є підготовка до опалювального сезону.

"Тут ми маємо тісну співпрацю із урядом США. А також це питання планування моделі майбутньої енергетичної системи під час відновлення, яке повинно базуватися на критеріях стійкості, військових ризиків, відновлювальних джерел енергії та кліматично нейтральної енергетики", — зауважив заступник міністра енергетики.

За його словами, Міністерство енергетики України також обговорює з США та партнерами подальший розвиток ядерної енергетики.

"Хочу зазначити, що Енергоатомом підписано низку угод з міжнародними компаніями HOLTEC та Westinghouse щодо напрямку розвитку і будівництва нової потужності", — заявив Колісник.

Він підкреслив, що це важливий стратегічний крок, адже атомна генерація у світі наразі перебуває новий "ренесанс". 

"Україна має розвинутий атомний промисловий комплекс і кадровий потенціал. Ми маємо людей, ми маємо можливість і потрібно нею скористатися та будувати додаткову генерацію для покриття попиту, яке буде збільшуватися під час відновлення. Це і є предметом взаємодії США, де вони нас абсолютно підтримують", — підсумував Колісник.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися. Водночас він попередив про загрозу нових російських обстрілів.

Раніше ми писали, головаУкренерго Володимир Кудрицький заявив, що українські енергетики здатні відремонтувати енергооб'єкти з захисними конструкціями протягом кількох годин. Він додав, що захист, споруджений на українських підстанціях, є унікальним.

США Міненерго електроенергія Україна електропостачання енергосистема енергетика світло

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