В ОП рассказали, что ответил Зеленский на предложение Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина отклонила предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня на фронте для переговоров. В Офисе президента подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается заставить Украину принять такой формат мирного процесса.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона во вторник, 2 июля.

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"Скажу вам, что это не первая страна, которая говорит о возможном варианте развития событий.Президент Украины, безусловно, дал возможность премьер-министру Венгрии высказать свое мнение... Он выслушал собеседника, но в ответ изложил свою позицию. Позиция Украины достаточно четкая, понятная и известная. Мы говорим о том, что Украина действительно желает для себя мира. Это логично. Для этого у нас есть инструмент — Саммит состоявшегося мира и готовимся ко второму", — рассказал заместитель главы ОП.

Он отметил, что также обсуждалось возможное участие России во втором саммите мира. Жовква выразил мнение, что это возможно только в том случае, если власти РФ изменят подход от ультиматумов к конструктивному диалогу.

Напомним, в ходе визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией.

Ранее мы сообщали, что Орбан во время визита в Киев отметил, что будет помогать Украине и сказал, что Будапешт очень ценит украинцев.