Стартовала правительственная горячая линия по энергетическим вопросам "ТОГ"

Аварийная бригада. Фото: ДТЭК

В субботу, 20 июля, заработала правительственная горячая линия 15-49 под названием "СТРУМ". На нее могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью.

Об этом рассказали в Минэнерго.

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Горячая линия "СТРУМ"

В частности, речь идет о вопросе установления альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости. Консультации по энергетическим вопросам по номеру 15-49 можно получить бесплатно и круглосуточно.

Сообщается, что обратившись на горячую линию, можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия. Также можно получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установления дополнительных мощностей генерации электроэнергии и других текущих вопросов ситуации в энергетике.

"В настоящее время Правительством принят ряд важных решений и финансовых программ для стимулирования развития распределенной генерации. Целью внедрения правительственной телефонной линии "СТРУМ" является обеспечение украинцев необходимой и доступной информацией о возможности подключения альтернативных источников энергии, получения государственной финансовой поддержки, детальных консультаций и проблемных решений вопросов по установке и подключению оборудования", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на выключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время.

В то же время глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян прогнозирует уменьшение объемов отключений света после жары.