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Запрацювала урядова гаряча лінія з енергетичних питань — що вона вирішує

20 липня 2024 16:53
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Стартувала урядова гаряча лінія з енергетичних питань "СТРУМ"
Аварійна бригада. Фото: ДТЕК
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У суботу, 20 липня, розпочала роботу урядова гаряча лінія 15-49 під назвою "СТРУМ". На неї можуть звертатися громадяни та бізнес для вирішення питань, пов’язаних з енергетичною галуззю.

Про це розповіли у Міненерго.

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Зокрема, йдеться про питання встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності. Консультації з енергетичних питань за номером 15-49 можна отримати безкоштовно і цілодобово.

Повідомляється, що звернувшись на гарячу лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства. Також можна отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

"Наразі Урядом ухвалено низку важливих рішень і фінансових програм для стимулювання розвитку розподіленої генерації. Метою запровадження урядової телефонної лінії "СТРУМ" є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що, попри вимкнення світла у сірих зонах графіків, ситуація з електроенергією покращиться найближчим часом.

Водночас голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян прогнозує зменшення обсягів відключень світла після спеки.

Герман Галущенко війна Україна уряд енергетика

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