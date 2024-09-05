Стефанчук провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Фото: Руслан Стефанчук/Telegram

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук начал визит в Италию для участия в Парламентском Саммите стран Большой Семерки. Сообщается, что он уже провел переговоры со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook в четверг, 5 сентября.

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"Главной целью участия является усиление помощи Украине со стороны стран Большой Семерки в противодействии российскому агрессору, в частности, обеспечение поддержки в военно-технической, финансовой, энергетической и политической сферах. Очерчу насущные потребности Украины во время выступления перед участниками Саммита. Также планирую провести ряд двусторонних встреч со своими коллегами", — говорится в сообщении.

Сообщение Руслана Стефанчука. Фото: скриншот

Встреча Стефанчука с Джонсоном

Стефанчук сообщил, что провел встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном. По предоставленной информации, Стефанчук подчеркнул важность двухпартийной и двухпалатной поддержки Украины со стороны США.

"Во время встречи мы сосредоточились на ситуации с безопасностью в Украине, рассказал о последних террористических атаках, к которым прибегла Россия. Подчеркнул, что критически важно снять все ограничения на использование американского вооружения и получить согласие партнеров на использование предоставленного нам оружия без всяких условий и ограничений. Украина не должна защищаться со связанными руками, мы должны получить возможность наносить удары по военным объектам РФ. Призвал Майка Джонсона способствовать поддержке этого вопроса", — говорится в сообщении.

Также Стефанчук отметил важность поставок Украине оборонной техники, в частности систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

"Отдельное внимание — вопросу усиления санкций против России. Также большое внимание уделили ситуации в энергетической сфере учитывая атаки РФ по критической инфраструктуре Украины", — написал Стефанчук.