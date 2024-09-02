Присоединение Украины к НАТО — Стефанишина сделало прогноз

Ольга Стефанишина. Фото: РБК-Украина

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина присоединится к НАТО как суверенная и независимая страна в пределах границы 1991 года. Другие варианты не имеют места.

Об этом Ольга Стефанишина сказала в интервью РБК-Украина в понедельник, 2 сентября.

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Относительно вхождения Украины в состав НАТО "частями", то есть территориями, фактически контролируемыми Украиной, Стефанишина заявила следующее: "Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе".

По словам Стефанишиной, Украина будет слышать всех союзников и вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО.

"Мы не будем никогда задавать вопросы относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", — сказала она.

Как пояснила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, на том этапе, когда будет обсуждаться ратификация решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми и процесс этот будет открытым и публичным. А по состоянию на данный момент между Украиной и союзниками не создан ни один формат, где такие дискуссии могут иметь место.