Приєднання України до НАТО — Стефанішина зробила прогноз

Ольга Стефанішина. Фото: РБК-Україна

Віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна приєднається до НАТО як суверенна та незалежна країна в межах кордону 1991 року. Інші варіанти не мають місця.

Про це Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю РБК-Україна у понеділок, 2 вересня.

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Щодо входження України до складу НАТО "частинами", тобто територіями, яку фактично контролює Україна, Стефанішина заявила таке: "Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу".

За словами Стефанішиної, Україна буде чути всіх союзників та вестиме перемовини з кожною із 32 держав-членів НАТО.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", — сказала вона.

Як пояснила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції, на тому етапі, коли обговорюватиметься ратифікація рішення про признання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма і процес цей буде відкритим та публічним. А станом на зараз між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце.