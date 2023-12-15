Сто дней Умерова в должности главы Минобороны — что успел сделать
Министр обороны Рустем Умеров подытожил ключевые результаты его команды за 100 дней работы. К ним он отнес распространение новых технологий в Силах обороны, прозрачные закупки и ряд других достижений.
Об этом рассказывается на странице Умерова в Telegram.
Новые технологии для войска
Благодаря процедурам Fast Track для технологий РЭБ, РЭР, FPV-дроны будут попадать в войска в обход бюрократических процедур. От разработки до подписания контракта будет проходить не больше двадцати дней.
Кроме того, Минобороны начало закупать БпЛА и РЭБ.
"В следующем году получим новое качество и количество обеспечения войск БпЛА (включая FPV-дроны) и средства РЭБ. Те объемы, которые мы закладываем в план, ранее считались немыслимыми. Партии FPV и РЭБ уже заказываем у украинских производителей", — говорится в сообщении.
Прозрачные закупки
В Минобороны запустили Государственный оператор тыла. Это агентство для всех нелетальных закупок.
"Департамент, на котором раньше было сосредоточено все и который стал питомником коррупции — расформиоровывается. Его руководитель — под следствием", — сообщили в Минобороны.
Цифровизация неотвратимая
В Минобороны развернули систему электронного документооборота между военными и гражданскими госпиталями, военными частями и ТЦК и СП. Раненым военнослужащим не нужно лично возить документы в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.
Также сообщается, что была введена электронная очередь на ВВК, благодаря которой военнослужащие могут записываться на прохождение гарнизонного ВВК заранее и дистанционно.
Рекрутинг
Также в Минобороны рассказали о запуске проекта рекрутинга в Силы обороны. Это значит, что специалисты мобилизуются в ряды Вооруженных сил на конкретные должности, отвечающие их профессиональным навыкам и желанию быть полезным в армии.
Уже четыре крупные компании помогают войску находить квалифицированные кадры — Lobby X, Work.ua, Robota.ua и Olx.ua. Уже есть первые результаты.
Производство вооружения в Украине
Украина подписала меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными из США. Были проведены два форума Оборонных Индустрий DFNC1 — в Киеве и Вашингтоне — собрали почти полтысячи передовых производителей вооружения.
"Имеем десятки новых контрактов между компаниями о совместном производстве или обмене технологиями", — рассказали в Минобороны.
Ранее мы сообщали, что Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в состоявшейся в Киеве британско-украинской конференции по оборонной промышленности. Он отметил, что на цель следующий год — локализовать производство вооружений в Украине.
Напомним, что Министерство обороны Украины изымает часть сухпайков, поставленных в 2022 году , хранящихся на складах Вооруженных сил. В части наборов повреждена упаковка, несмотря на то, что срок годности продуктов еще не истек.
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