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Сто днів Умєрова на посаді очільника Міноборони — що встиг зробити

15 грудня 2023 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сто днів Умєрова на посаді очільника Міноборони — що встиг зробити
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров підсумував ключові результати його команди за 100 днів роботи. До них він відніс поширення нових технологій у Силах оборони, прозорі закупвлі та низку інших досягнень.

Про це розповідається на сторінці Умєрова в Telegram.

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Завдяки процедурам Fast Track для технологій РЕБ, РЕР, FPV-дрони потраплятимуть у війська в обхід бюрократичних процедур. Від розробки до підписання контракту буде проходити не більше двадцяти днів.

Крім того, Міноборони почало закуповувати БпЛА та РЕБ.

"Наступного року отримаємо нову якість і кількість забезпечення військ БпЛА (включно з FPV-дронами) та засобами РЕБ. Ті обсяги, які ми закладаємо в план, раніше вважались немислимими. Партії FPV та РЕБ вже замовляємо в українських виробників", — говориться у повідомленні.

Прозорі закупівлі

В Міноборони запустили Державний оператор тилу. Це агенція для всіх нелетальних закупівель.  

"Департамент, на якому раніше було зосереджено все і який став розсадником корупції — розформовується. Його керівник — під слідством", — повідомили у міноборони.  

Цифровізація невідворотна

В Міноборони розгорнули систему електронного документообігу між військовими та цивільними госпіталями, військовими частинами і ТЦК та СП. Пораненим військовослужбовцям не треба особисто возити документи до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність. 

Також  повідомляється, що було запроваджено електронну чергу на ВЛК, завдяки якій військовослужбовці можуть записуватися на проходження гарнізонного ВЛК заздалегідь та дистанційно. 

Рекрутинг

Також в Міноборони розповіли про запуск проєкту рекрутингу у Сили оборони. Це значить, що  фахівці мобілізуються до лав Збройних сил на конкретні посади, які відповідають їхнім професійним навичкам та бажанню бути корисним у війську. 

Вже чотири великі компанії допомагають війську знаходити кваліфіковані кадри — Lobby X, Work.ua, Robota.ua та Olx.ua. Вже маємо перші результати. 

Виробництво озброєння в Україні

Україна підписала меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними із США. Було проведено два форуми Оборонних Індустрій DFNC1 — у Києві та Вашингтоні — зібрали майже пів тисячі передових виробників озброєння.

"Маємо десятки нових контрактів між компаніями про спільне виробництво чи обмін технологіями", — розповіли у Міноборони. 

Раніше ми повідомляли, що Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у британсько-українській конференції з оборонної промисловості, яка відбулася у Києві. Він зазначив, що мета на наступний рік — локалізувати виробництва озброєнь в Україні.

Нагадуємо, що Міністерство оборони України вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, що зберігаються на складах Збройних сил. У частині наборів пошкоджене пакування попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. 

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