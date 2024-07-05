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Столтенберг объяснил принципы помощи Украине для будущего вступления в НАТО

5 июля 2024 20:42
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Бригадир София
редактор
Столтенберг рассказал, как НАТО помогает Украине на пути к вступлению в Альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс пытается укрепить Украину. Он также отметил, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 5 июля.

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Генсек НАТО заявил, что Альянс планирует укрепить сотрудничество с украинскими войсками, в том числе созданием нового Совместного учебного и аналитического центра НАТО-Украина в Польше.

"Мы договоримся о более тесном сотрудничестве с украинскими вооруженными силами, включая новый Совместный учебный и аналитический центр НАТО-Украина в Польше. Мы также будем работать вместе над развитием оборонной промышленности Украины и углублением нашего сотрудничества в сфере инноваций", — отметил Столтенберг.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс отметил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будут обсуждать помощь Украине в защите от российских атак и пути сдерживания РФ в будущем. Кроме того, речь пойдет о вступлении Украины в Альянс.

Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины . Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.

Саммит в Вашингтоне состоится 9-11 июля. Новости.LIVE будут работать на саммите и будут информировать о его ходе.

НАТО Украина Йенс Столтенберг Альянс

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