В ВСУ сообщили детали стрельбы на посту Луцкого ТЦК

Военные. Фото: Генштаб

В ночь с 26 на 27 августа в Луцке во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Злоумышленник неожиданно открыл огонь, в результате чего старший солдат получил ранение и проходит лечение в госпитале.

Об этом сообщило оперативное командование "Запад".

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Нападение на военных

Военные из роты охраны, находившиеся на службе в этот момент, оперативно отреагировали на ситуацию и открыли ответный огонь. Однако преступник смог скрыться с места событий. Пока правоохранители занимаются его розыском.

В ОК "Запад" подчеркнули, что ТЦК функционирует как режимный объект. До всех военных ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни нужно применять огонь на поражение.

Там добавили, что военные, несущие службу на посту вчера, являются военными с боевым опытом, которые были переведены в Луцкий ТЦК после получения ранений. Они являются местными жителями, которые с самого начала российского вторжения встали на защиту страны.

"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены — найдут", — отметили в ОК "Запад".