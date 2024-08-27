В ВСУ сообщили детали стрельбы на посту Луцкого ТЦК

Стрельба на посту Луцкого ТЦК — в ВСУ сообщили детали инцидента
В ночь с 26 на 27 августа в Луцке во время комендантского часа произошло вооруженное нападение на пост охраны Луцкого ТЦК. Злоумышленник неожиданно открыл огонь, в результате чего старший солдат получил ранение и проходит лечение в госпитале.
Об этом сообщило оперативное командование "Запад".
Нападение на военных
Военные из роты охраны, находившиеся на службе в этот момент, оперативно отреагировали на ситуацию и открыли ответный огонь. Однако преступник смог скрыться с места событий. Пока правоохранители занимаются его розыском.
В ОК "Запад" подчеркнули, что ТЦК функционирует как режимный объект. До всех военных ТЦК доказано, что в случае угрозы жизни нужно применять огонь на поражение.
Там добавили, что военные, несущие службу на посту вчера, являются военными с боевым опытом, которые были переведены в Луцкий ТЦК после получения ранений. Они являются местными жителями, которые с самого начала российского вторжения встали на защиту страны.
"Все любители стрелять в военных будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Правоохранительные органы уже ищут вчерашних стрелков. И будьте уверены — найдут", — отметили в ОК "Запад".
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