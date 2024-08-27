Военный, расстрелявший людей в Доброводах, был под хмельком

Полицейский и арестованный военный. Фото: Facebook Сергея Зюбаненко

В селе Доброводы ожидают заседания Совета обороны ОВА, куда было передано обращение о переносе воинской части. Это произошло после стрельбы, произошедшей 15 августа, когда военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по гражданским.

Об этом сообщило издание "20 минут" во вторник, 27 августа.

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В результате стрельбы два человека погибли сразу, еще один человек скончался в больнице через неделю. Другие пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

Согласно материалам дела, военный находился на службе в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, стало одним из факторов, повлекших трагедию. Адвокат подозреваемого отметила, что состояние здоровья ее подзащитного было неудовлетворительным, однако военное руководство настаивает, что военный прошел медицинскую комиссию и был признан годным к службе.

В селе до 1 октября запретили продажу алкоголя. Речь идет как о крепких алкогольных напитках, так и о слабоалкогольных напитках. Их не продают ни гражданским, ни военным.

Что известно о стрелке

Стрелком оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие. Он вместе с женой воспитывает троих несовершеннолетних детей, хотя официально отец только двоих.

По имеющимся данным, мужчина неоднократно подавал рапорты на увольнение со службы, ссылаясь на многодетность. Однако его просьбу отклоняли из-за того, что юридически у него было только двое детей.

Суд избрал военнослужащую меру пресечения

Стрелку объявили подозрение в убийстве нескольких человек, за что предусмотрено наказание от 15 лет тюрьмы и пожизненное лишение свободы.

17 августа Тернопольский горрайсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 октября без права внесения залога. Данное определение суда можно было обжаловать в течение пяти дней в апелляционный суд.

В пресс-службе Тернопольского апелляционного суда сообщили, что срок обжалования уже истек, материалы пока не поступали в суд. В Спецпрокуратуре заверили, что апелляционную жалобу не подавали.