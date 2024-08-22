Священнику УПЦ МП из Луганщины продавал ювелирные изделия в Россию

Священники УПЦ МП из Луганщины продавал ювелирные изделия в Россию — как его накажут
Служба безопасности разоблачила настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви московского патриархата во временно оккупированном Луганске, который продавал ювелирные изделия в Россию. Ему заочно объявили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 22 августа.
Что известно о деятельности священника-ювелира
Правоохранители рассказали, что кроме церковного сана, священник Сергей Гутенко имеет в регионе подконтрольную ювелирную компанию, поставляющую свою продукцию в Россию.
Среди его постоянных клиентов — представители РПЦ, которые закупают драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий. Также он производит ювелирные награды для оккупационных группировок России и ФСБ.
"Компания фигуранта регулярно финансирует бюджет страны-агрессора, уплачивая "налоги" в оккупационную администрацию гауляйтера Пасечника", — говорится в сообщении.
Как свидетельствуют материалы производства, после оккупации части территории Луганской области фигурант одним из первых "перерегистрировал" компанию в соответствии с законодательством РФ.
После начала полномасштабного вторжения России Гутенко расширил продажи ювелирной продукции в России и по всей временно захваченной территории Украины.
Какое наказание ждет священника
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за коллаборационную деятельность.
В настоящее время продолжаются все комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности.
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