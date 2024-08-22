Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Священники УПЦ МП из Луганщины продавал ювелирные изделия в Россию — как его накажут arrow

Священники УПЦ МП из Луганщины продавал ювелирные изделия в Россию — как его накажут

22 августа 2024 14:35
Катерина Османская - Редактор
Священнику УПЦ МП из Луганщины продавал ювелирные изделия в Россию
Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: radiotrek.rv.ua
Катерина Османская - Редактор

Служба безопасности разоблачила настоятеля одного из храмов Украинской православной церкви московского патриархата во временно оккупированном Луганске, который продавал ювелирные изделия в Россию. Ему заочно объявили о подозрении. 

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 22 августа.

Читайте также:

Что известно о деятельности священника-ювелира

Правоохранители рассказали, что кроме церковного сана, священник Сергей Гутенко имеет в регионе подконтрольную ювелирную компанию, поставляющую свою продукцию в Россию.

Среди его постоянных клиентов — представители РПЦ, которые закупают драгоценные изделия из золота и серебра для собственных коллекций и оформления помещений епархий. Также он производит ювелирные награды для оккупационных группировок России и ФСБ.

null
Подозрение священнику. Фото: СБУ

"Компания фигуранта регулярно финансирует бюджет страны-агрессора, уплачивая "налоги" в оккупационную администрацию гауляйтера Пасечника", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют материалы производства, после оккупации части территории Луганской области фигурант одним из первых "перерегистрировал" компанию в соответствии с законодательством РФ.

После начала полномасштабного вторжения России Гутенко расширил продажи ювелирной продукции в России и по всей временно захваченной территории Украины.

Какое наказание ждет священника

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за коллаборационную деятельность.

В настоящее время продолжаются все комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности.

Также важные новости дня по теме:

СБУ священники Коллаборант УПЦ МП подозрение Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:29 Партизаны нашли в Крыму пункт базирования войск РХБО Черноморского флота — что известно

15:29 В Воздушных силах показали уничтожение двух мостов в Курской области

15:28 В ДБР сообщили, сколько дел расследуют против должностных лиц ТЦК и СП во время мобилизации

15:19 Надругательство над государственным флагом в Одессе — обвиняемая снова не появилось в суде

15:17 На Херсонщине судили коллаборанта, который во время захвата региона работал на оккупантов

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

15:17 Тим Уолз согласился стать кандидатом в вице-президенты от демократов — что сказал на съезде

15:15 В России открыли дела против иностранных журналистов, снимавших репортажи в Судже

15:13 Россия начала устанавливать бетонные укрытия в Курской области на фоне операции ВСУ

15:02 Украина стала мировым лидером по производству дронов и РЭБ, — Forbes

14:59 Кабмин упростил получение отсрочки от мобилизации для одной из категорий призывников

15:29 Партизаны нашли в Крыму пункт базирования войск РХБО Черноморского флота — что известно

15:29 В Воздушных силах показали уничтожение двух мостов в Курской области

15:28 В ДБР сообщили, сколько дел расследуют против должностных лиц ТЦК и СП во время мобилизации

15:19 Надругательство над государственным флагом в Одессе — обвиняемая снова не появилось в суде

15:17 На Херсонщине судили коллаборанта, который во время захвата региона работал на оккупантов

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

15:17 Тим Уолз согласился стать кандидатом в вице-президенты от демократов — что сказал на съезде

15:15 В России открыли дела против иностранных журналистов, снимавших репортажи в Судже

15:13 Россия начала устанавливать бетонные укрытия в Курской области на фоне операции ВСУ

15:02 Украина стала мировым лидером по производству дронов и РЭБ, — Forbes

14:59 Кабмин упростил получение отсрочки от мобилизации для одной из категорий призывников

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

Text

13:00 Подготовка России к ударам по Киеву и информационная кампания Кремля — эфир День.LIVE

Text

10:46 Ляшко отправил проверку в психушку Одесчины, где боевой медик объявил голодовку

Text

09:51 Нардепка объяснила, почему закон о регистрации оружия не сработает в условиях войны

Text

09:04 Нардепка заявила о коррупционных злоупотреблениях в военных закупках

Text

08:46 Нардеп резко отреагировала на решение Рады об акцизном налоге на топливо

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

08:00 В Украине вырастут цены на горючее, а Венгрия хочет выселить украинских беженцев — эфир Ранок.LIVE

Text

00:08 Нардеп Мовчан объяснил, почему Украина не может эвакуировать на свою территорию беженцев из Курщины

21 августа 2024
Text

22:00 Нардеп Южанина предупредила о значительном повышении цен на топливо

Text

18:17 Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Text

17:50 Новый мирный план от Украины и приказ Байдена готовить ядерное оружие — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы