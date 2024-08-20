В УПЦ МП отреагировали на решение Рады запретить российскую церковь в Украине

Митрополит Климент. Фото: просветительский портал УПЦ МП

Новый закон о запрете Российской православной церкви (РПЦ) и ее организаций в Украине противоречит Конституции. Это будет дискриминировать верующих.

Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Климент в комментарии РБК-Украина.

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Митрополит заявил, что УПЦ МП является независимой и самостоятельной в управлении, поэтому этот закон ее не касается.

Климент также подверг критике партию "Европейская солидарность". Он сетует, что именно эта политическая сила разработала этот закон и отметил, что ее лидер Петр Порошенко подозревается в уголовных преступлениях.

Он считает, что закон якобы может дискриминировать верующих, лишая их прав, но не способен запретить церковь, существующую по "Божьим законам".

По его словам, закон якобы может иметь негативные последствия для самого государства.

Напомним, что 20 августа Верховная Рада во время заседания приняла законопроект о запрете российской церкви в Украине. За такое решение проголосовало 265 депутатов.

Теперь у УПЦ МП есть несколько месяцев на то, чтобы перейти в ПЦУ. Такой же выбор стоит и перед верующими.

В то же время, в Службе безопасности Украины отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в отношении священников УПЦ МП было открыто более сотни уголовных производств.