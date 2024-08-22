Священнику УПЦ МП з Луганщини продавав ювелірні вироби в Росію

Працівник СБУ. Ілюстративне фото: radiotrek.rv.ua

Служба безпеки викрила настоятеля одного з храмів Української православної церкви московського патріархату у тимчасово окупованому Луганську, який продавав ювелірні вироби в Росію. Йому заочно оголосили про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 22 серпня.

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Що відомо про діяльність священника-ювеліра

Правоохоронці розповіли, що крім церковного сану, священник Сергій Гутенко має в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію в Росію.

Серед постійних його клієнтів — представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій. Також він виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань Росії та ФСБ.

Підозра священнику. Фото: СБУ

"Компанія фігуранта регулярно фінансує бюджет країни-агресора, сплачуючи "податки" до окупаційної адміністрації гауляйтера Пасічника", — йдеться у повідомленні.

Як свідчать матеріали провадження, після окупації частини території Луганської області фігурант одним з перших "перереєстрував" компанію відповідно до "законодавства" РФ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Гутенко розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово захопленій частині території України.

Яке покарання чекає на священника

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за колабораційну діяльність.

Наразі тривають усі комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.