В Украине досрочно заработал энергоблок на АЭС — света будет больше

Хмельницкая АЭС. Фото иллюстративный: Минэнерго

Энергоатом досрочно подключил к сети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. Возврат энергоблока по ремонту должен значительно усилить энергосеть.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины в среду, 17 июля.

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Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Досрочный вывод из ремонта энергоблока

После планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. На какой станции заработало оборудование — не уточняется.

"Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы в сложный период", — отметили в Минэнерго.

Сколько в Украине атомных энергоблоков

До начала полномасштабного вторжения в Украину работало 15 атомных энергоблоков, из которых сейчас на подконтрольной Украине территории девять блоков (шесть блоков расположены на оккупированной россиянами ЗАЭС).

"Атомная генерация — основа энергетической стабильности и независимости Украины. Она была базовой и до полномасштабного вторжения, а особенно важна сейчас. Атомная энергетика покрывает более половины энергопотребления. Именно благодаря атомной генерации, несмотря на очень сложную ситуацию, у нас есть свет", — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, представитель Укрэнерго Мария Цатурян заявила, что в августе может уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии. Она объяснила, что это связано с возвращением к работе некоторых энергетических объектов после ремонта.

Ранее мы писали, что в Украине абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и Интернета при отключении электроэнергии. Жалобы пользователи оставляют на официальных страницах "Киевстара", Vodafone и lifecell.

Также в Укрэнерго сообщили, когда станет меньше веерных отключений — ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.