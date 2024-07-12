В Укренерго розповіли, коли і за яких умов зменшаться віялові відключення в Україні

Укренерго в авральному режимі працює над відновленням постачання електрики. Фото: Новини.LIVE

Не тільки в Україні, а й взагалі на континенті через аномальну спеку досить непроста ситуація в енергосистемі, але в Україні основна проблема полягає у недоступності енергогенерації через постійні обстріли росіян. Проте вже незабаром ситуація може змінитись на краще і віялових відключень поменшає.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" 11 липня, у четвер розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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Коли покращиться ситуація з відключеннями енергії

За його словами, поки спостерігається аномальна спека ситуація з віяловими відключеннями споживачів буде однаковою для всіх регіонів України. Проте вже ближче до кінця липня чи початку серпня, коли спека піде на спад, ситуація почне покращуватися.

"Звичайно, покращення не настане відразу, а буде поступовим. І тут треба ще враховувати російські обстріли. Якщо вони не будуть масованими, то енергетиці буде легше", — зазначає Кудрицький.

Він каже, що вже у вересні та жовтні Україна має непогані шанси уникати глобальних багатогодинних відключень, які спостерігаються сьогодні.

Як змінити українську енергосистему, щоб убезпечити її від атак армії РФ

Головним принципом, який дозволить це зробити, за словами фахівця. є принцип децентралізації. На жаль, українська енергетика побудована за радянським принципом, тому дуже страждає від ударів російських окупантів.

"Грубо кажучи замість двох чи півтора десятка старих радянських великих електростанцій необхідно буде побудувати сотні або тисячі менших невеликих електростанцій, які будуть засновані уже на нових технологіях: на газовій, вітровій, сонячній генерації. Маленьких електростанцій буде настільки багато, що росіяни просто не зможуть їх знищити", — зазначає Кудрицький.

Він додає, що такі електростанції будуть виробляти більш дешеву електроенергію, тому що їм не треба буде спалювати дороге паливо, а сама генерація буде дбайливою для екології.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль спрогнозував, коли скоротять тривалість відключень світла.

Але одна із найдосвідченіших українських дипломатів та держуправлінців Лана Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто.