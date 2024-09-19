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Света может не будет до 18 часов в сутки — миссия ООН оценила энергетическую ситуацию в Украине

19 сентября 2024 20:21
Валерия Барановская - редактор
Отключение света — мониторинговая миссия ООН сообщила чего ждать зимой
Инженеры ТЭЦ ДТЭК расчищают завалы и ликвидируют последствия российской массированной атаки. Фото: ДТЭК
Валерия Барановская - редактор

С марта по август 2024 года российские войска совершили девять атак на энергетическую систему Украины. С наступлением зимы страна столкнется со значительным дефицитом электроэнергии — света может не быть от 4 до 18 часов в сутки.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине ( ММПЧУ ) в четверг, 19 сентября.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отметила, что с 22 марта по 31 августа 2024 года россияне совершили девять масштабных атак на энергетическую систему Украины.

В результате энергетические объекты в 20 из 24 областей получили серьезные повреждения или были разрушены, что повлияло на гражданское население и ключевые инфраструктуры, такие как водоснабжение, отопление и здравоохранение.

"С наступлением зимы, когда потребность в электроэнергии возрастает, последствия этих нападений будут еще более ощутимыми", — говорится в отчете.

Атаки на энергообъекты
Повреждены энергообъекты в Украине. Карта: ММПЧУ

Сообщается, что зимой Украина столкнется со значительным дефицитом электроэнергии, а некоторые районы могут остаться даже без теплоснабжения.

"Украинская электропередающая компания объявила в июне, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии более 30% из-за недостатка от трех до шести гигаватт электроэнергии в часы пик. Эксперты сообщили ММПЧУ, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки", — говорится в отчете миссии ООН.

Отключение света
Резюме в отчете ММПЧУ. Фото: скриншот

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