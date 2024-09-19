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Світла може не буде до 18 годин на добу — місія ООН оцінила енергетичну ситуацію в України

19 вересня 2024 20:21
Валерія Барановська - редактор
Відключення світла — моніторингова місія ООН повідомила на що чекати взимку
Інженери ТЕЦ ДТЕК розчищають завали та ліквідовують наслідки російської масованої атаки. Фото: ДТЕК
Валерія Барановська - редактор

Із березня по серпень 2024 року російські війська здійснили дев'ять атак на енергетичну систему України. З настанням зими країна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії — світла може не бути від 4 до 18 годин на добу.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) у четвер, 19 вересня. 

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зазначила, що з 22 березня по 31 серпня 2024 року росіяни здійснили дев'ять масштабних атак на енергетичну систему України.

Внаслідок цього енергетичні об'єкти у 20 з 24 областей зазнали серйозних пошкоджень або були зруйновані, що вплинуло на цивільне населення та ключові інфраструктури, такі як водопостачання, опалення й охорона здоров’я.

"З настанням зими, коли потреба в електроенергії зростає, наслідки цих нападів будуть ще більш відчутними", — йдеться у звіті.

Атаки на енергооб'єкти
Пошкоджені енергооб'єкти в Україні. Мапа: ММПЛУ

Повідомляється, що взимку Україна зіткнеться зі значним дефіцитом електроенергії, а деякі райони можуть залишитися навіть без теплопостачання.

"Українська електропередавальна компанія оголосила в червні, що на населення чекає важка зима з дефіцитом електроенергії понад 30% через нестачу від трьох до шести гігават електроенергії у години пік. Експерти повідомили ММПЛУ, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу", — йдеться у звіті місії ООН.

Відключення світла
Резюме зі звіту ММПЛУ. Фото: скриншот

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