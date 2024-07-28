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Свет без ограничений — в Укрэнерго предупредили потребителей о важных изменениях сегодня

28 июля 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго
Работники ДТЭК возобновляют электроснабжение. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключений света в Украине сегодня, 28 июля, будут применять только во второй половине дня. Электроэнергию будут выключать с 18:00 до 22:00.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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"28 июля с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений", — отметили энергетики.

Графики отключения света на 28 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

Как узнать график отключения света для своей области

Найти графики отключения света для своего региона можно воспользовавшись следующими ссылками:

Также рекомендуем по возможности пользоваться энергоемкими приборами в ночное время — с 23:00 до 06:00, чтобы уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему.  

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как перенести жару, когда выключают свет

Лето продолжается, жара тоже не отстает от графика. При отключении света не спасут ни кондиционеры, ни вентиляторы, поэтому мы предлагаем ряд простых советов, которые помогут перенести жару:

  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
Как выжить в жару без электроэнергии
Женщина страдает от жары. Фото: Shutterstock

Ситуация в украинской энергосистеме

Напомним, что народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о планах ДТЭК возобновить к октябрю 60-70% генерации разрушенной обстрелами России. Он назвал условие, при котором это удастся сделать.

В свою очередь энергетики показали последствия российских ударов по теплоэлектростанциям ДТЭК Энерго в 2023-2024 годах. Однако после недавних обстрелов ситуация стала еще хуже.

Добавим, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил об отмене отключений света для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Он объяснил, с чем связано это решение.

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