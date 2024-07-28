Графики отключения света в Украине на сегодня, 28 июля — прогноз Укрэнерго

Свет без ограничений — в Укрэнерго предупредили потребителей о важных изменениях сегодня
Графики отключений света в Украине сегодня, 28 июля, будут применять только во второй половине дня. Электроэнергию будут выключать с 18:00 до 22:00.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света 28 июля
"28 июля с 18:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы — без ограничений", — отметили энергетики.
Как узнать график отключения света для своей области
Найти графики отключения света для своего региона можно воспользовавшись следующими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Также рекомендуем по возможности пользоваться энергоемкими приборами в ночное время — с 23:00 до 06:00, чтобы уменьшить нагрузку на украинскую энергосистему.
Как перенести жару, когда выключают свет
Лето продолжается, жара тоже не отстает от графика. При отключении света не спасут ни кондиционеры, ни вентиляторы, поэтому мы предлагаем ряд простых советов, которые помогут перенести жару:
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
Ситуация в украинской энергосистеме
Напомним, что народный депутат Алексей Кучеренко рассказал о планах ДТЭК возобновить к октябрю 60-70% генерации разрушенной обстрелами России. Он назвал условие, при котором это удастся сделать.
В свою очередь энергетики показали последствия российских ударов по теплоэлектростанциям ДТЭК Энерго в 2023-2024 годах. Однако после недавних обстрелов ситуация стала еще хуже.
Добавим, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил об отмене отключений света для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Он объяснил, с чем связано это решение.
Читайте Новини.LIVE!