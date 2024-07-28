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Світло без обмежень — в Укренерго попередили споживачів про важливі зміни сьогодні

28 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 28 липня — прогноз Укренерго
Працівники ДТЕК відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключень світла в Україні сьогодні, 28 липня, будуть застосовувати лише в другій половині дня. Електроенергію вимикатимуть з 18:00 до 22:00. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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"28 липня з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень. В інші години — без обмежень", — зазначили енергетики.

Графіки відключення світла на 28 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Як дізнатися графік відключення світла для своєї області

Знайти графіки відключення світла для свого регіону можна скориставшись такими посиланнями:

Також рекомендуємо за змогою користуватися енергоємними приладами в нічний час — з 23:00 до 06:00, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему. 

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як перенести спеку, коли вимикають світло

Літо продовжується, спека теж не відстає від графіка. Під час відключень світла не врятують ні кондиціонери, ні вентилятори, тож ми пропонуємо низку простих порад, які допоможуть перенести спеку:

  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
Як вижити в спеку без електроенергії
Жінка страждає від спеки. Фото: Shutterstock

Ситуація в українській енергосистемі

Нагадаємо, що народний депутат Олексій Кучеренко розповів про плани ДТЕК відновити до жовтня 60-70% генерації зруйнованої обстрілами Росії. Він назвав умову, за якої це вдасться зробити.

Своєю чергою енергетики показали наслідки російських ударів по теплоелектростанціях ДТЕК Енерго у 2023-2024 роках. Однак після нещодавніх обстрілів ситуація стала ще гіршою. 

Додамо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький повідомив про скасування відключень світла для жителів 20-кілометрової прифронтової зони. Він пояснив, із чим пов'язане це рішення.

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