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Свет будет — в ДТЭК сообщили об ослаблении графиков сегодня

21 июля 2024 12:21
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключений света в Украине 21 июля — энергетики ослабили ограничение
Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК
Анатолий Слюсарь - Редактор

В Украине ослабили графики отключений света в воскресенье, 21 июля. В Укрэнерго отменили ограничение электроэнергии в пределах с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 21 июля.

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Как будут действовать графики отключений 21 июля

В воскресенье, 21 июля, графики отключений света должны были действовать в течение дня. Однако, согласно данным Укрэнерго, в Украине отменили ограничение света с 12:00 до 15:00. Если изменения об этом будут сообщены.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.

Напомним, за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.

электроэнергия Украина Укрэнерго ДТЭК энергетика отключения света свет

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