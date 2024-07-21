Графики отключений света в Украине 21 июля — энергетики ослабили ограничение

Аварийная бригада электросети. Фото: ДТЭК

В Украине ослабили графики отключений света в воскресенье, 21 июля. В Укрэнерго отменили ограничение электроэнергии в пределах с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в воскресенье, 21 июля.

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Как будут действовать графики отключений 21 июля

В воскресенье, 21 июля, графики отключений света должны были действовать в течение дня. Однако, согласно данным Укрэнерго, в Украине отменили ограничение света с 12:00 до 15:00. Если изменения об этом будут сообщены.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в зимний период ситуация с электроснабжением в Украине может оказаться лучше, чем летом. Но пока прогнозы делать сложно из-за непредсказуемости действий России.

Напомним, за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры.