Графики отключения света в Украине на сегодня, 20 июля — прогноз Укрэнерго

Свет не будут отключать в этот период — в Укрэнерго порадовали прогнозом на сегодня
Графики отключения света в Украине сегодня, 20 июля, не будут применяться ночью с 02:00 до 05:00. Однако энергетики предупредили об ограничениях после обеда.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света 20 июля
"20 июля с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления применяться не будут. С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений", — прогнозируют в Укрэнерго.
Энергетики добавили, что в другие часы дня буде действовать одна очередь отключений света.
В то же время в ДТЭК уточнили, что 20 июля нехватка электричества может быть меньше по сравнению с последними днями.
"В другое время (05:00-24:00. — Ред.) отключения должны происходить без применения светло-серых зон графиков", — отметили энергетики.
Где найти графики отключения света
Узнать графики отключения света для своего города/области потребители могут перейдя по следующим ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Чтобы избежать экстренных отключений электроэнергии, советуем пользоваться энергоемкими приборами с 23:00 до 06:00. Таким образом, нагрузка на энергосистему в пиковые часы — с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 уменьшится.
Как спастись от жары в блекаут
В этом году летнее солнце как никогда припекает, диктуя таким образом свои условия выживания. В то же время, вместе с отключениями света такое стечение событий заставляет нас проявлять оригинальность и гибкость, ведь от адской жары без средств охлаждения спасут несколько простых рекомендаций:
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
Когда улучшится ситуация со светом в Украине
Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на выключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время. Он объяснил, с чем это связано.
Также уменьшение объемов отключений света прогнозирует глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян. По его прогнозу это произойдет, когда пройдет жара.
Добавим, что в одной из областей Украины отменили почасовые отключения света. Восстановление графика ограничений будет по отдельному распоряжению Укрэнерго.
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