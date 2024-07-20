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Свет не будут отключать в этот период — в Укрэнерго порадовали прогнозом на сегодня

20 июля 2024 00:09
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине на сегодня, 20 июля — прогноз Укрэнерго
Мужчина зажигает свечу во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Графики отключения света в Украине сегодня, 20 июля, не будут применяться ночью с 02:00 до 05:00. Однако энергетики предупредили об ограничениях после обеда.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.

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Когда не будет света 20 июля

"20 июля с 02:00 до 05:00 меры ограничения потребления применяться не будут. С 13:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений", — прогнозируют в Укрэнерго.

Энергетики добавили, что в другие часы дня буде действовать одна очередь отключений света.

Графики отключения света 20 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Укрэнерго"

В то же время в ДТЭК уточнили, что 20 июля нехватка электричества может быть меньше по сравнению с последними днями.

"В другое время (05:00-24:00. — Ред.) отключения должны происходить без применения светло-серых зон графиков", — отметили энергетики.

Когда не будет света в Украине 20 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Где найти графики отключения света

Узнать графики отключения света для своего города/области потребители могут перейдя по следующим ссылкам:

Чтобы избежать экстренных отключений электроэнергии, советуем пользоваться энергоемкими приборами с 23:00 до 06:00. Таким образом, нагрузка на энергосистему в пиковые часы — с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00 уменьшится.

Где посмотреть графики отключения света
Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как спастись от жары в блекаут

В этом году летнее солнце как никогда припекает, диктуя таким образом свои условия выживания. В то же время, вместе с отключениями света такое стечение событий заставляет нас проявлять оригинальность и гибкость, ведь от адской жары без средств охлаждения спасут несколько простых рекомендаций:

  • Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
  • Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
  • Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
  • Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
  • Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
  • Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
  • Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
  • Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
Как охладиться в жару без кондиционера
Девушка охлаждается в жару. Фото: Вечерний Киев

Когда улучшится ситуация со светом в Украине

Напомним, Министр энергетики Герман Галущенко уверяет, что, несмотря на выключение света в серых зонах графиков, ситуация с электроэнергией улучшится в ближайшее время. Он объяснил, с чем это связано.

Также уменьшение объемов отключений света прогнозирует глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян. По его прогнозу это произойдет, когда пройдет жара.

Добавим, что в одной из областей Украины отменили почасовые отключения света. Восстановление графика ограничений будет по отдельному распоряжению Укрэнерго.

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