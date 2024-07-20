Графіки відключення світла в Україні на сьогодні, 20 липня — прогноз Укренерго

Чоловік запалює свічку під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 20 липня, не будуть застосовувати вночі з 02:00 до 05:00. Однак енергетики попередили про обмеження після обіду.

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" у Telegram.

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Коли не буде світла 20 липня

"20 липня з 02:00 до 05:00 заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. З 13:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень", — прогнозують в Укренерго.

Енергетики додали, що в інші години дня діятиму одна черга відключень світла.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Укренерго"

Водночас у ДТЕК уточнили, що 20 липня брак електрики може бути меншим, порівняно з останніми днями.

"В інший час (05:00-24:00. — Ред.) відключення мають відбуватись без застосування світло-сірих зон графіків", — зазначили енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Де знайти графіки відключень світла

Дізнатись графіки відключення світла для свого міста/області споживачі можуть перейшовши за такими посиланнями:

Щоб уникнути екстрених відключень електроенергії, радимо користуватися енергоємними приладами з 23:00 до 06:00. Таким чином навантаження на енергосистему в пікові години — з 06:00 до 09:00 і з 17:00 до 23:00 зменшиться.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як врятуватись від спеки в блекаут

Цьогоріч літнє сонце як ніколи припікає, диктуючи таким чином свої умови виживання. Водночас разом із відключеннями світла такий збіг подій змушує нас проявляти оригінальність та гнучкість, адже від пекельної спеки без засобів охолодження врятують кілька простих рекомендацій:

Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг , використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте . Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок , чи віяла .

, чи . Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Дівчина охолоджується в спеку. Фото: Вечірній Київ

Коли покращиться ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, Міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що, попри вимкнення світла у сірих зонах графіків, ситуація з електроенергією покращиться найближчим часом. Він пояснив, із чим це пов'язано.

Також зменшення обсягів відключень світла прогнозує й голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян. За його прогнозом, це станеться, коли пройде спека.

Додамо, що в одній з областей України скасували погодинні відключення світла. Відновлення графіку обмежень буде за окремим розпорядженням Укренерго.