Перебои с освещением в Днепре в ночь на 19 июля — детали

Энергетик занимается ремонтом повреждения. Фото: facebook.com/DTEKcompany

Освещение улиц и жилых домов в городе Днепр в ночь на пятницу, 19 июля, местами вышло из строя. Ежесекундно свет мигал, словно во время дискотеки.

Соответствующие кадры опубликовали местные Telegram-каналы.

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На видео видно, что свет на фонарях, а также в многоэтажках то включается, то выключается. Очевидцы в шутку предполагают, что руку приложила жара.

Внимание 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!

В то же время в ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений света в Днепропетровской области.

"По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в Днепропетровской области", — отметили энергетики.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Отключение света в Украине

Напомним, что глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, когда уменьшатся объемы отключений света. По его словам, это произойдет по окончании жары, когда нагрузка на энергосистему станет меньше.

В свою очередь спикера Укрэнерго Мария Цатурян предупредила, что в августе отключений света может стать меньше. Причина этого в том, что некоторые энергетические объекты вернутся к работе после ремонтов.

Добавим, что Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.