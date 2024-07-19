Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Светомузыка в Днепре — освещение в городе массово вышло из строя arrow

Светомузыка в Днепре — освещение в городе массово вышло из строя

19 июля 2024 06:14
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Перебои с освещением в Днепре в ночь на 19 июля — детали
Энергетик занимается ремонтом повреждения. Фото: facebook.com/DTEKcompany
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Освещение улиц и жилых домов в городе Днепр в ночь на пятницу, 19 июля, местами вышло из строя. Ежесекундно свет мигал, словно во время дискотеки.

Соответствующие кадры опубликовали местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Перебои с освещением в Днепре 19 июля

На видео видно, что свет на фонарях, а также в многоэтажках то включается, то выключается. Очевидцы в шутку предполагают, что руку приложила жара.

Внимание 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!

В то же время в ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений света в Днепропетровской области.

"По указанию Укрэнерго возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в Днепропетровской области", — отметили энергетики.

Отключение света в Днепропетровской области
Скриншот сообщения из Telegram-канала "ДТЭК — официальный канал"

Отключение света в Украине

Напомним, что глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян спрогнозировал, когда уменьшатся объемы отключений света. По его словам, это произойдет по окончании жары, когда нагрузка на энергосистему станет меньше.

В свою очередь спикера Укрэнерго Мария Цатурян предупредила, что в августе отключений света может стать меньше. Причина этого в том, что некоторые энергетические объекты вернутся к работе после ремонтов.

Добавим, что Энергоатом досрочно подключил к энергосети очередной энергоблок после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования, что должно значительно усилить энергосеть.

электроэнергия Днепр Днепропетровская область дефекты отключения света свет блэкаут Электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

16 июля 2024
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня