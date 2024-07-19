Перебої з освітленням у Дніпрі в ніч проти 19 липня — деталі

Енергетик займається ремонтом пошкодження. Фото: facebook.com/DTEKcompany

Освітлення вулиць та житлових будинків у місті Дніпро в ніч проти п'ятниці, 19 липня, місцями вийшло з ладу. Щосекунди світло блимало, ніби під час дискотеки.

Відповідні кадри опублікували місцеві Telegram-канали.

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На відео видно, що світло на ліхтарях, а також у багатоповерхівках, то вмикається, то вимикається. Очевидці жартома припускають, що руку доклала спека.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

Водночас у ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень світла в Дніпропетровській області.

"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень у Дніпропетровській області", — зазначили енергетики.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, коли зменшаться обсяги відключень світла. За його словами, це станеться після закінчення спеки, коли навантаження на енергосистему стане меншим.

Своєю чергою речниця Укренерго Марія Цатурян попередила, що в серпні відключень світла може стати менше. Причиною цього є те, що деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після ремонтів.

Додамо, що Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу.