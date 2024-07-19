Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Світломузика в Дніпрі — освітлення в місті масово вийшло з ладу arrow

Світломузика в Дніпрі — освітлення в місті масово вийшло з ладу

19 липня 2024 06:14
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Перебої з освітленням у Дніпрі в ніч проти 19 липня — деталі
Енергетик займається ремонтом пошкодження. Фото: facebook.com/DTEKcompany
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Освітлення вулиць та житлових будинків у місті Дніпро в ніч проти п'ятниці, 19 липня, місцями вийшло з ладу. Щосекунди світло блимало, ніби під час дискотеки. 

Відповідні кадри опублікували місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Перебої з освітленням у Дніпрі 19 липня

На відео видно, що світло на ліхтарях, а також у багатоповерхівках, то вмикається, то вимикається. Очевидці жартома припускають, що руку доклала спека.

Увага 18+ На відео присутня ненормативна лексика!

Водночас у ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень світла в Дніпропетровській області.

"За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень у Дніпропетровській області", — зазначили енергетики.

Відключення світла в Дніпропетровській області
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "ДТЕК — офіційний канал"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян спрогнозував, коли зменшаться обсяги відключень світла. За його словами, це станеться після закінчення спеки, коли навантаження на енергосистему стане меншим.

Своєю чергою речниця Укренерго Марія Цатурян попередила, що в серпні відключень світла може стати менше. Причиною цього є те, що деякі енергетичні об'єкти повернуться до роботи після ремонтів.

Додамо, що Енергоатом достроково підключив до енергомережі черговий енергоблок після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання, що має значно підсилити енергомережу. 

електроенергія Дніпро Дніпропетровська область дефекти відключення світла світло блекаут Електрика

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні