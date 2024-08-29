Стрельба с погибшими в Тернопольской области — в селе Доброводы запретили продажу алкоголя

Задержанный в Доброводах военный. Фото: 20minut.ua

После расстрела военных в селе Доброводы Тернопольской области в населенном пункте запретили продажу алкоголя. Трагедия произошла 17 августа — три человека погибли. Экспертиза подтвердила, что стрелявший в людей из автомата солдат находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает тернопольское издание "20 минут".

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Детали дела

Согласно материалам дела, обнародованным в Судебном реестре об избрании задержанной меры пресечения, военный, стрелявший в гражданских в селе Доброводы, был под воздействием алкоголя.

"Находясь на территории воинской части, подозреваемый заступил на суточное дежурство. Он получил закрепленное за ним оружие АК-74 и, находясь в указанном месте и при указанных обстоятельствах, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших семейно-бытовых обстоятельств у него возник преступный умысел, направленный на умышленное убийство двух и более человек", — говорится в постановлении Тернопольского городского райсуда от 17 августа.

Следственный судья назначил ему два месяца ареста без права внесения денежного залога.

Через неделю после стрельбы местные жители обратились в областную военную администрацию с просьбой перенести воинскую часть. Люди аргументировали это тем, что дети боятся выходить на улицы после случившегося. Также в селе Доброводы запретили продажу алкоголя до 1 октября. Продавать нельзя как крепкий алкоголь, так и слабоалкогольные напитки — как военным, так и гражданским.

Стрельба на Тернопольщине

В результате стрельбы в селе Доброводы 17 августа два человека погибли сразу, еще один человек скончался в больнице через неделю. Другие пострадавшие получили ранения разной степени тяжести.

Стрелком оказался 45-летний житель Житомирской области. Полицейские изъяли у него оружие. Он вместе с женой воспитывает троих несовершеннолетних детей, хотя официально является отцом только двоих.

По имеющимся данным, мужчина неоднократно подавал рапорты на увольнение со службы, ссылаясь на многодетность. Однако его просьбу отклоняли из-за того, что юридически у него было только двое детей.