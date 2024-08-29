Стрілянина із загиблими на Тернопільщині — у селі Доброводи заборонили продаж алкоголю

Затриманий у Доброводах військовий. Фото: 20minut.ua

Після розстрілу військовим людей у селі Доброводи Тернопільської області в населеному пункті заборонили продаж алкоголю. Трагедія сталася 17 серпня — троє людей загинули. Експертиза підтвердила, що солдат, який стріляв у людей з автомата, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє тернопільське видання "20 хвилин".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, оприлюдненими у Судовому реєстрі про обрання затриманому міри запобіжного заходу, військовий, який стріляв у цивільних у селі Доброводи, був напідпитку.

"Перебуваючи на території військової частини підозрюваний заступив на добове чергування. Він отримав закріплену за ним зброю АК-74 та знаходячись у вказаному місці та за вказаних обставин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих сімейно-побутових обставин в нього виник злочинний умисел спрямований на умисне вбивство двох і більше осіб", — йдеться в ухвалі Тернопільського міського райсуду від 17 серпня.

Слідча суддя призначила йому два місяці арешту без права внесення грошової застави.

За тиждень після стрілянини місцеві жителі звернулися до обласної військової адміністрації з прохання перенести військову частину. Люди аргументували це тим, що діти бояться виходити по вулицях після того, що сталося. Також у селі Доброводи заборонили продаж алкоголю до 1 жовтня. Продавати не можна як міцний алкоголь, так і слабоалкогольні напої – як військовим, так і цивільним.

Стрілянина на Тернопільщині

Внаслідок стрілянини у селі Доброводи 17 серпня двоє людей загинули одразу, ще одна особа померла в лікарні через тиждень. Інші постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Стрільцем виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. Він разом з дружиною виховує трьох неповнолітніх дітей, хоча офіційно є батьком лише двох.

За наявними даними, чоловік неодноразово подавав рапорти на звільнення зі служби, посилаючись на багатодітність. Однак його прохання відхиляли через те, що юридично він мав лише двох дітей.