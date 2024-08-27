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На Тернопільщині військовий відкрив вогонь по цивільних — з'явилися нові деталі трагедії

27 серпня 2024 22:04
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Військовий, який розстріляв людей у Доброводах, був напідпитку
Поліцейські та заарештований військовий. Фото: Facebook Сергія Зюбаненка
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У селі Доброводи очікують на засідання Ради оборони ОВА, куди було передано звернення про перенесення військової частини. Це відбулося  після стрілянини, яка відбулася 15 серпня, коли військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив вогонь по цивільних.

Про це повідомило видання "20 хвилин" у вівторок, 27 серпня.

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В результаті стрілянини двоє людей загинули одразу, ще одна особа померла в лікарні через тиждень. Інші постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Згідно з матеріалами справи, військовий перебував на службі у стані алкогольного сп'яніння, що, ймовірно, стало одним із факторів, що призвели до трагедії. Адвокатка підозрюваного зазначила, що стан здоров’я її підзахисного був незадовільним, однак військове керівництво наполягає, що військовий пройшов медичну комісію і був визнаний придатним до служби.

У селі до 1 жовтня заборонили продаж алкоголю. Ідеться як про міцні алкогольні напої, так і про слабоалкогольні. Їх не продають ні цивільним, ні військовим.

Що відомо про стрільця

Стрільцем виявився 45-річний мешканець Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. Він разом з дружиною виховує трьох неповнолітніх дітей, хоча офіційно є батьком лише двох.

За наявними даними, чоловік неодноразово подавав рапорти на звільнення зі служби, посилаючись на багатодітність. Однак його прохання відхиляли через те, що юридично він мав лише двох дітей. 

Суд обрав військовому запобіжний захід

Стрільцю оголосили підозру у вбивстві кількох людей, за що передбачене покарання від 15 років ув’язнення і до довічного позбавлення волі.

17 серпня Тернопільський міськрайсуд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 12 жовтня без права внесення застави. Дану ухвалу суду можна було оскаржити протягом п’яти днів до апеляційного суду.

У пресслужбі Тернопільського апеляційного суду повідомили, що термін оскарження вже минув, матеріали поки не надходили до суду. У Спецпрокуратурі запевнили, що апеляційну скаргу не подавали. 

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