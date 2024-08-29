Президент Украины Владимир Зеленский почтил павших героев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших украинских Героев, защищавших наше государство от российских захватчиков. Он напомнил, что эта борьба идет с 2014 года.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 29 августа.

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Президент почтил павших героев

"Дорогие украинцы и украинки, сегодня очень важный день для нашего государства. Начало 2014 года, захват Крыма, бои в Донецкой и Луганской областях. Начало гибридной кровопролитной войны России против Украины", — напомнил о начале войны президент.

Зеленский отметил, что начало войны в 2014 году стало также и началом украинского сопротивления.

"Героизм тысяч наших людей. Преданность нашему государству и военной присяге. Защита Украины и украинские флаги, флаги уважения наших воинов, отдавших свою жизнь ради Украины", — заявил глава государства.

Также президент напомнил о событиях 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение россиян в наше государство. Он подчеркнул, что это было также и начало полномасштабного украинского сопротивления.

"Сила украинского народа, смелость нашего характера и благодарность всех наших людей, всего нашего государства каждому воину. И всем украинским павшим Героям, возвращающимся домой на щите", — заключил обращение Зеленский.