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Зеленский почтил украинских воинов, которые пали, защищая нашу Родину

29 августа 2024 21:03
Дмитрий Галушка - Редактор
Президент Украины Владимир Зеленский почтил павших героев
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память павших украинских Героев, защищавших наше государство от российских захватчиков. Он напомнил, что эта борьба идет с 2014 года.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 29 августа.

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"Дорогие украинцы и украинки, сегодня очень важный день для нашего государства. Начало 2014 года, захват Крыма, бои в Донецкой и Луганской областях. Начало гибридной кровопролитной войны России против Украины", — напомнил о начале войны президент.

Зеленский отметил, что начало войны в 2014 году стало также и началом украинского сопротивления.

"Героизм тысяч наших людей. Преданность нашему государству и военной присяге. Защита Украины и украинские флаги, флаги уважения наших воинов, отдавших свою жизнь ради Украины", — заявил глава государства.

Также президент напомнил о событиях 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение россиян в наше государство. Он подчеркнул, что это было также и начало полномасштабного украинского сопротивления.

"Сила украинского народа, смелость нашего характера и благодарность всех наших людей, всего нашего государства каждому воину. И всем украинским павшим Героям, возвращающимся домой на щите", — заключил обращение Зеленский.

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