Зеленский раскрыл подробности телефонного разговора с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский проводит телефонные переговоры. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Зеленский пригласил Трампа в Киев, чтобы тот приехал и увидел сам, если хочет узнать что-нибудь об Украине.

Об этом Зеленский заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

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В этом месяце официальные лица в Киеве контактировали с кампаниями Трампа и вице-президента США Камалы Харрис. Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора он пригласил Трампа посетить Украину.

"Если господин Трамп хочет узнать что-нибудь об Украине, он может приехать и увидеть сам или спросить меня. Мы контактировали с его командой. Господин Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов. И что у меня есть его номер телефона", — сказал Зеленский.

Как пишет японское издание, ожидается, что президентские выборы в Америке в ноябре окажут значительное влияние на ожидания Украины на мир.

"Терпение, поддержка и дипломатическое давление — вот три фактора для справедливого завершения войны. Если США и европейские страны сохранят единство, это будет дополнительным давлением и покажет Москве, что у нее нет никакого шанса", — сказал Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию.

Напомним, в Офисе Президента Украины заявили о готовности к переговорам с Россией и назвали условия. По словам Михаила Подоляка, Украина стремится добиться таких фундаментальных договоренностей, которые сделают возобновление боевых действий невозможным, даже если Россия снова будет готова к ним.

Ранее мы писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также он пообещал содействовать окончанию войны в Украине.

Известно, что Трамп популярен скандальными заявлениями по окончании войны в Украине: то он уверяет, что прекратит конфликт за один день, то заявляет, что при его президентстве война бы не началась. Так было и недавно, когда кандидат в президенты США придумал очередной мирный план.