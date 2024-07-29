Зеленський розкрив подробиці телефонної розмови з Дональдом Трампом

Володимир Зеленський проводить телефонні переговори. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Зеленський запросив Трампа до Києва, аби той приїхав та побачив сам, якщо хоче дізнатися щось про Україну.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю японському телеканалу NHK.

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Цього місяця офіційні особи в Києві контактували з кампаніями Трампа та віцепрезидента США Камали Гарріс. Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови він запросив Трампа відвідати Україну.

"Якщо пан Трамп хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити сам або запитати мене. Ми контактували з його командою. Пан Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону", — сказав Зеленський.

Як пише японське видання, очікується, що президентські вибори в Америці в листопаді матимуть значний вплив на сподівання України на мир.

"Терпіння, підтримка і дипломатичний тиск — ось три фактори для справедливого завершення війни. Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це буде додатковим тиском і покаже Москві, що у неї немає жодного шансу", — сказав Президент України.

Зеленський наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили про готовність до переговорів з Росією та назвали умови. За словами Михайла Подоляка, Україна прагне досягти таких фундаментальних домовленостей, які зроблять відновлення бойових дій неможливим, навіть коли Росія знову буде готова до них.

Раніше ми писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Також він пообіцяв сприяти закінченню війни в Україні.

Відомо, що Трамп популярний скандальними заявами щодо закінчення війни в Україні: то він запевняє, що припинить конфлікт за один день, то заявляє, що за його президентства війна б не почалася. Так було й нещодавно, коли кандидат у президенти США вигадав черговий мирний план.