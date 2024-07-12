В Укрэнерго рассказали, когда и при каких условиях уменьшатся веерные отключения в Украине

Украинцы со свечами спасаются от блэкаута. Фото: Новини.LIVE

Не только в Украине, но и вообще на континенте из-за аномальной жары достаточно непростая ситуация в энергосистеме, но в Украине основная проблема заключается в недоступности энергогенерации из-за постоянных обстрелов россиян. Однако уже вскоре ситуация может измениться к лучшему и веерных отключений станет меньше.

Об этом в интервью "Украинской правде" 11 июля, в четверг рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По его словам, пока наблюдается аномальная жара, ситуация с веерными отключениями потребителей будет одинаковой для всех регионов Украины. Однако уже ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.

"Конечно, улучшение не наступит сразу, а будет постепенным. И здесь нужно еще учитывать российские обстрелы. Если они не будут массированными, то энергетике будет легче ", — отмечает Кудрицкий.

Он говорит, что уже в сентябре и октябре у Украины есть неплохие шансы избегать наблюдаемых сегодня глобальных многочасовых отключений.

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Главный принцип, который позволит это сделать, по словам специалиста, это принцип децентрализации. К сожалению, украинская энергетика построена по советскому принципу, поэтому очень страдает ударами российских оккупантов.

"Грубо говоря вместо двух или полутора десятков старых советских крупных электростанций необходимо будет построить сотни или тысячи небольших электростанций, которые будут основаны уже на новых технологиях: на газовой, ветровой, солнечной генерации. Маленьких электростанций будет настолько много, что россияне просто не смогут их уничтожить", – отмечает Кудрицкий.

Он добавляет, что такие электростанции будут производить более дешевую электроэнергию, потому что им не нужно будет сжигать дорогое топливо, а сама генерация будет экологичной.

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.

Но одна из опытнейших украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль предупредила украинцев, что ожидать облегчения в энергетике не стоит.