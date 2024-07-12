Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Надо перетерпеть — в Укрэнерго назвали месяц, когда станет меньше веерных отключений arrow

Надо перетерпеть — в Укрэнерго назвали месяц, когда станет меньше веерных отключений

12 июля 2024 05:20
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Укрэнерго рассказали, когда и при каких условиях уменьшатся веерные отключения в Украине
Украинцы со свечами спасаются от блэкаута. Фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Не только в Украине, но и вообще на континенте из-за аномальной жары достаточно непростая ситуация в энергосистеме, но в Украине основная проблема заключается в недоступности энергогенерации из-за постоянных обстрелов россиян. Однако уже вскоре ситуация может измениться к лучшему и веерных отключений станет меньше.

Об этом в интервью "Украинской правде" 11 июля, в четверг рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Читайте также:

Когда улучшится ситуация с отключениями энергии

По его словам, пока наблюдается аномальная жара, ситуация с веерными отключениями потребителей будет одинаковой для всех регионов Украины. Однако уже ближе к концу июля или началу августа, когда жара пойдет на убыль, ситуация начнет улучшаться.

"Конечно, улучшение не наступит сразу, а будет постепенным. И здесь нужно еще учитывать российские обстрелы. Если они не будут массированными, то энергетике будет легче ", — отмечает Кудрицкий.

Он говорит, что уже в сентябре и октябре у Украины есть неплохие шансы избегать наблюдаемых сегодня глобальных многочасовых отключений.

Как изменить украинскую энергосистему, чтобы обезопасить ее от атак армии РФ

Главный принцип, который позволит это сделать, по словам специалиста, это принцип децентрализации. К сожалению, украинская энергетика построена по советскому принципу, поэтому очень страдает ударами российских оккупантов.

"Грубо говоря вместо двух или полутора десятков старых советских крупных электростанций необходимо будет построить сотни или тысячи небольших электростанций, которые будут основаны уже на новых технологиях: на газовой, ветровой, солнечной генерации. Маленьких электростанций будет настолько много, что россияне просто не смогут их уничтожить", – отмечает Кудрицкий.

Он добавляет, что такие электростанции будут производить более дешевую электроэнергию, потому что им не нужно будет сжигать дорогое топливо, а сама генерация будет экологичной.

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмигаль спрогнозировал, когда сократят продолжительность отключений света.

Но одна из опытнейших украинских дипломатов и госуправленцев Лана Зеркаль предупредила украинцев, что ожидать облегчения в энергетике не стоит.

Укрэнерго аномальная жара свет блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля