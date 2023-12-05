Это еще один род наших войск — обращение Зеленского ко дню волонтера

Президент Украины Владимир Зеленский награждает волонтера. Фото: ОП

Сегодня, 5 ноября, отмечает Международный день волонтера. В честь праздника Президент Украины Владимир Зеленский обратился к волонтерам, поблагодарил их от всей страны и вручил государственные награды.

Соответствующее обращение Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях.

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Обращение Зеленского к волонтерам

"Украинские волонтеры — это фактически еще один род наших войск, еще одна наша сила. Наша гвардия небезразлична. Наша армия активных украинцев. Эта сила не имеет собственной форме или официального лозунга, но есть два слова, которые, по моему мнению, коротко и метко изображают явление большого волонтерского движения", — подчеркнул Зеленский.

Первое слово, по мнению главы государства, это "плюс". Именно его чаще всего используют волонтеры все девять лет войны. По словам президента, волонтеры — люди, которые всегда на связи, это те, кто прочитают сообщение или возьмут трубку в любое время дня и ночи.

"Узнав, что кому-то нужна помощь, узнав о тех или иных потребностях, дадут простой ответ: "Плюс". Краткое слово, за которым следует большая и трудная работа. Все, что вы делаете для того, чтобы этот "плюс" воплотился в реальное жизнь. За этим одним словом могут стоять десятки сообщений, сотни звонков, тысячи километров дороги, часы и даже дни без сна и отдыха", — добавил Зеленский.

А второе слово — это "спасибо", которое очень простое и бесценное одновременно. Его говорит вся страна, миллионы детей, ведь волонтеры — это те, кто приближает победу.

"Слава нашим волонтерам! Слава всем, кто приближает победу! Слава Украине!" — сказал Зеленский.

Награждение волонтеров

Ко дню волонтера Владимир Зеленский также вручил всем причастным награды Президента Украины "Золотое сердце". Глава государства издал соответствующий указ.

"За весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности, при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и преодолению ее последствий, постановляю наградить отличием Президента Украина "Золотое сердце"", — говорится в указе.

Сегодня Зеленский наградил 39 волонтеров.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил всех волонтеров с праздником и поблагодарил за все их старания нашей армии.