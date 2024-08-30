Туск прокомментировал скандальное заявление Кулебы

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об операции "Висла". Он отметил, что без поддержки Польши Украина не сможет стать членом Европейского Союза.

Об этом сообщило издание PAP в пятницу, 30 августа.

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В интервью польским СМИ премьер Польши также прокомментировал недавние заявления вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, который отметил, что вопрос Волынской трагедии должен быть решен, прежде чем Украина сможет вступить в ЕС. Туск поддержал это мнение.

"Украина не будет членом Европейского Союза без согласия Польши. Украина должна соответствовать стандартам, а они разнообразны — это не только вопросы границы, торговли, правовых и экономических стандартов. Это также вопрос, я бы сказал, культурно-политических стандартов" — отметил Туск.

Он также добавил, что создание ЕС было возможно благодаря примирению между разными нациями, такими как немцы и французы или немцы и поляки.

"Украинцы должны понимать, что вступление в Союз означает вхождение в сферу стандартов, касающихся политической и исторической культуры", — добавил он.

Туск также анонсировал, что во время польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года он подробно объяснит, что урегулирование польско-украинских отношений является критически важным для будущего Украины в Европейском Союзе.

"Итак, эта история должна быть похоронена, если мы хотим строить хорошее будущее", — резюмировал он.

Кроме того, Туск выразил свою "негативную оценку" заявлений Дмитрия Кулебы и подчеркнул, что Украине нужно "оправдать польские ожидания с точки зрения не столько погребения истории, сколько обустройства наших отношений на основе правды об этой истории".

"Ведь я знаю, что эта правда не черно-белая, что с польской стороны есть только ангелы, а с украинской — преступления, но тем более важна правда, эксгумация и достоверная оценка того, что происходило во время и после Второй мировой войны. Это те элементы, которые необходимы для налаживания хороших польско-украинских отношений", — резюмировал Туск.

Что предшествовало

Причиной возмущения части польского политикума стали слова Кулебы в рамках панельной дискуссии на события Campus Polska Przyszłości в Ольштыне.

Во время сессии ответов из аудитории спросили, когда Украина снимет запрет на эксгумацию погибших во время событий на Волыни 1943-45 годов.

"Вы знаете, что такое операция "Висла", и знаете, что все эти украинцы были принудительно выдворены с украинских территорий, чтобы жить, в частности, в Ольштыне", — ответил Кулеба.