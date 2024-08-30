Туск прокоментував скандальну заяву Кулеби

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про операцію "Вісла". Він зазначив, що без підтримки Польщі Україна не зможе стати членом Європейського Союзу.

Про це повідомило видання PAP у п'ятницю, 30 серпня.

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В інтерв’ю польським ЗМІ прем'єр Польщі також прокоментував недавні заяви віцепрем’єра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який зазначив, що питання Волинської трагедії має бути вирішене, перш ніж Україна зможе вступити до ЄС. Туск підтримав цю думку.

"Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні — це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів" — зазначив Туск.

Він також додав, що створення ЄС було можливе завдяки примиренню між різними націями, такими як німці та французи або німці та поляки.

"Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури", — додав він.

Туск також анонсував, що під час польського головування в Раді ЄС у першій половині 2025 року він детально пояснить, що врегулювання польсько-українських відносин є критично важливим для майбутнього України в Європейському Союзі.

"Отже, ця історія повинна бути похована, якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє", — резюмував він.

Крім того, Туск висловив свою "негативну оцінку" заяв Дмитра Кулеби і підкреслив, що Україні потрібно "виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію".

"Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського — злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни. Це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин", — резюмував Туск.

Що передувало

Причиною обурення частини польського політикуму стали слова Кулеби у рамках панельної дискусії на події Campus Polska Przyszłości в Ольштині.

Під час сесії питань-відповідей з аудиторії запитали, коли Україна зніме заборону на ексгумацію загиблих під час подій на Волині 1943-45 років.

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", — відповів Кулеба.